Yiddá Eslava no descarta conocer a Priscila Mateo si Julián Zucchi se la presenta: “No hay resentimiento”

Yiddá Eslava no tiene problemas en conocer a Priscila Mateo. (Foto: Captura de IG)

Al enterarse que Julián Zucchi tenía un nuevo amor, Yiddá Eslava no pudo evitar mostrar su indignación contra el argentino. Por este motivo, se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ para hacer fuertes acusaciones contra su expareja, indicando que el verdadero motivo de su separación se debió a una infidelidad.

Aunque en un primer momento la actriz cómica dio a entender que el papá de sus hijos le había sido desleal con la reportera de ‘Magaly TV La Firme’, Priscila Mateo, luego se rectificó y contó su verdad, asegurando que el modelo se involucró con otra mujer durante una de sus visitas a Argentina.

Asimismo, ante las críticas que recibió por su supuesto celos, Yiddá Eslava salió a aclarar que ella no tiene nada contra la comunicadora, es más, se alegró al enterarse que Julián Zucchi había encontraba un nuevo amor, pues de esta manera la dejarían de molestar por haber superado su separación más rápido.

Yiddá Eslava le responde con todo a Julián Zucchi. (Foto: Captura de TV)

También aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para aclarar que en ningún momento había dicho que el argentino le había sido infiel con la reportera. “”Cuando yo di la entrevista para el programa de Magaly lo primero que dije fue que Priscila no tuvo que ver nada en mi separación y lo aclaré, la señora Magaly lo puede revisar claramente en la grabación que debe tener de la entrevista, cosa que no pusieron”, comentó.

En ese sentido, Yiddá Eslava contó que en algún momento, si es que Julián Zucchi y Priscila Mateo siguen juntos, ellas se conocerán eventualmente. Además, aclaró que no le tiene ningún tipo de resentimiento a la trabajadora de Magaly Medina.

Julián Zucchi aclara lo que siente por Priscila Mateo y Yiddá Eslava.

“De lo único que se han cogido para tratar de humillarme, pisotearme... y lo vuelvo a repetir, Priscila, a la cual no conozco y si sigue con Julián la conoceré en algún momento sin ningún tipo de resentimiento porque ella no tiene nada que ver aquí”, indicó.

De otro lado, ella se defendió de una captura que sacó el programa ‘Magaly TV La Firme’, en el que le dio ‘me gusta’ a un comentario de una usuaria, quien decía que la reportera de Magaly Medina era una ‘clandestina’ porque Julián Zucchi no le había oficializado.

“Ayer sacaron un like que puse a un comentario, la verdad siendo sincera, tengo 890 comentarios y se me va el dedo, no sé, no me acuerdo”, se justificó Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava reveló que Julián Zucchi le fue infiel en Argentina. (Foto: Captura de TV)

Yiddá contó cómo descubrió la infidelidad de Julián

Yiddá Eslava reveló que Julián Zucchi en un primer momento no quiso aceptar su infidelidad; sin embargo, cuando ella le mostró todas las pruebas que había reunido en los últimos días, al argentino no le quedó otra opción más que aceptar lo que dijo su entonces esposa.

“Lo despierto y le digo: ‘Julián, ¿quién es ella?’. Y me dice: ‘Es una amiga’. Y yo le digo: ‘¿Tienes relaciones con tus amigas? Tú me has puesto los cuernos con ella, tú estuviste con ella de tal hora a tal hora’, y me lo aceptó. Me pidió perdón y ahí fue cuando lloré 18 horas”, dijo en el programa ‘Amor y Fuego’.