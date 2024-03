Mariella Zanetti le pide respeto a Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “Yo necesito ganar dinero. Gratis no voy”

Mariella Zanetti aclara polémica con Ricardo Mendoza y Jorge Luna. | Instarándula Youtube

La exvedette Mariella Zanetti recientemente ratificó su testimonio respecto a una controversial invitación para participar en el programa de Youtube ‘Chapa tu money’, conducido por los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna. La actriz cómica confirmó que la productora no le ofreció remuneración alguna por su participación durante dos jornadas de grabación, situación que describió como una falta de respeto hacia su profesión y su tiempo.

La exconductora de ‘Recargados de Risa’ expresó su frustración sobre la propuesta recibida de la productora ‘No Somos TV’, encargada del programa. “Estoy bien resentida con cómo me van a tildar de mentirosa”, confesó Mariella, acentuando la importancia de un trato justo y respetuoso hacia los artistas.

“Yo jamás hablo cosas que no son. Para mí son los mismos ‘No Somos TV’ y ‘Hablando Huevadas’, son los mismos conductores, la misma productora y la misma cuenta bancaria”, evidenciando la relación directa entre el programa ofrecido y aquellos que la invitaban.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen el programa 'Chapa Tu Money' en Youtube.| Instagram @ricardoelcomediante

Muestra chat de WhatsApp

Mariella tenía archivada la conversación de WhatsApp donde le dicen: “Buenas tardes somos de la productora ‘No somos TV’ y nos gustaría invitarte como uno de nuestros talentos por una fecha en el programa ‘Chapa tu money’ que se grabara este miércoles 7 de febrero con un ensayo final a las 4pm y el show empieza a las 8pm, hasta las 11pm. También contamos con ensayo general el lunes 5 de febrero de 12:30 a 3pm”.

Su respuesta inicial ante la invitación fue una solicitud clara sobre si existía algún “presupuesto”, es decir, un pago por su trabajo durante los dos días propuestos. “Déjame que llega el productor y le pregunto sobre el presupuesto”; fue la vaga respuesta recibida, tras la cual no hubo más comunicación.

Zanetti, en una entrevista con el periodista Samuel Suárez, enfatizó que no critica a los comediantes directamente, pero sí considera que “al artista se le tiene que respetar, así como ellos piden respeto para ellos”. Ilustró la injusticia de la situación con argumentos sobre los costos no reconocidos que implicaría su participación, como su movilidad y maquillaje, señalando que su tiempo y esfuerzo merecen ser valorados económicamente.

Mariella Zanetti aclara polémica con Ricardo Mendoza y Jorge Luna. | Instarándula

“Si tú invitas y quieres que chambeen dos días tienes que tener un presupuesto. No puedes decirle simplemente ‘Ven a trabajar dos días, un día de ensayo un día para grabar de tanto a tantas horas’ ¿Y qué? que yo ponga mi movilidad yo pongo mi maquillaje... Por qué gastar para darle contenido a un programa, todos ahí ganan un sueldo. Yo necesito, obviamente, como todos ganar dinero. ¿Voy a invertir mi tiempo, voy a dejar de pasar tiempo con mi familia para darle de comer a otros? Eso tampoco es”, dijo indignada.

“Todo el mundo tiene que chambear, todo el mundo tiene que llevar un pan a sus hijos, su tiempo vale”. Añadió, “Si me van a pagar, yo voy. Si me invitan, yo voy encantada, si me van a pagar claro, gratis no voy a ir”, subrayando su disposición a colaborar bajo condiciones justas.

Mariella Zanetti aclara polémica con Ricardo Mendoza y Jorge Luna. | Instarándula / Instagram @ricardoelcomediante

¿Cuánto ganaba Mariella Zanetti por show?

Mariella Zanetti, durante una entrevista con Verónica Linares para el canal de YouTube ‘La Linares’, abrió su corazón para compartir detalles de su vida profesional y personal, y esclareció los rumores en torno a su relación con Farid Ode, el padre de su primogénita. La actriz enfrentó las especulaciones sobre su supuesta responsabilidad económica hacia Ode, aclarando que, a pesar de las diferencias salariales, no era ella quien lo mantenía económicamente.

La controversia surge en medio de comentarios que sugerían que Zanetti era la principal proveedora financiera de Ode, debido a su exitosa carrera en la televisión y su capacidad para generar ingresos adicionales a través de presentaciones en eventos. La aclaratoria de Zanetti no solo desmintió tales aseveraciones sino que también arrojó luz sobre cuánto ganaba durante esa etapa de su vida.

Zanetti reveló detalles impresionantes sobre sus ganancias, indicando que podía embolsarse hasta mil dólares por presentación, lo que en días de múltiples eventos, llegaba a sumar hasta 16 mil dólares en un día. “Los shows costaban como mil dólares por 45 minutos y yo llegaba a hacer casi todos días. En un día yo podía hacer 16. En un día yo podía hacer 16 mil dólares”, mencionó.