Kábala: video del último sorteo y la jugada ganadora del sábado 16 de marzo de 2024

Estos son los números premiados en la lotería nacional, que cuenta con un premio acumulado de S/3′400,072 millones de soles, junto con los resultados del juego ‘Chau Chamba’. (La Tinka)

La última edición del sorteo de la Kábala se llevó a cabo la noche del sábado 16 de marzo del 2024, y los resultados fueron anunciados en una transmisión en vivo por América Televisión después de las 20:30 horas.

Si deseas comprobar si algún participante se hizo merecedor del ‘Pozo Buenazo’ de S/3′400,072 millones de soles, aquí puedes consultar los resultados. La Kábala, como parte de su programación habitual, realiza tres sorteos a la semana, programados para los días martes, jueves y sábados.

En esta ocasión, los números afortunados de las bolillas fueron 3, 9, 14, 20, 22 y 26. En cuanto a la combinación ganadora de ‘Chau Chamba’, estuvo compuesta por las cifras: 08, 18, 22, 34, 39 y 40.

Es importante señalar que si el premio obtenido supera los S/5.000, pero es inferior al millón de soles, el ganador tiene un plazo de 30 días para reclamarlo. En el caso de premios que superen el millón de soles, el plazo para efectuar el reclamo es de 90 días. Por otro lado, los premios inferiores a S/5.000 pueden ser reclamados hasta 180 días después del sorteo.

La Kábala dio a conocer los resultados del sorteo del sábado 16 de marzo. (Captura: Intralot)

Ganadores:

Con 6 aciertos: 0 ganadores

Con 5 aciertos: 8 ganadores

Con 4 aciertos: 335 ganadores

¿Hubo ganador de ‘Pozo Buenazo’?

Lamentablemente, en esta ocasión no hubo ganador del premio acumulado de S/3′400,072 millones de soles. No obstante, dado que los 6 números no fueron acertados, el ‘Pozo Buenazo’ para el próximo sorteo se eleva a la suma de S/ 3′450,049 millones de soles. ¡Les deseamos mucha suerte a todos los participantes en el próximo sorteo de Kábala!

La Kábala dio a conocer los resultados del sorteo del sábado 16 de marzo. (Captura: Intralot)

¿Cómo se juega Kábala?

Los pasos para jugar Kábala son muy sencillos (Archivo)

Para jugar el sorteo Kábala se debe de entrar a la página de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede elegir cualquier número, si no se sabe cuáles escoger existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.