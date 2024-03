Las exigencias de Sam Smith ante su pronta llegada a Perú: “Lo mejor de la gastronomía local”

Sam Smith brindará un esperado concierto en Perú el 20 de marzo.

Ya faltan pocas horas para que los fans de Sam Smith puedan ver a su artista favorito. El artista también se ha mostrado ansioso de encontrarse con sus miles de seguidores por primera vez. A través de su equipo de trabajo, ha confirmado también su deseo de probar la gastronomía peruana.

Sam Smith ha logrado obtener con su trabajo grandes reconocimientos como un premio Oscar a la mejor canción original por ‘Writing´s on the Wall’, así como un Globo de Oro por esta obra de arte hecha melodía. Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como “I’m Not The Only One”,”Too Good At Goodbyes”, que son usados en innumerables producciones cinematográficas, así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

Es la primera vez que Sam Smith llegará a nuestro país. Es por ello que ha expresado a su equipo que siente gran emoción de llegar a esta parte de Sudamérica, pues sabe bien del arraigo que cuenta con sus incondicionales fans. Además, le impresiona que la barrera del idioma no sea obstáculo para que sus seguidores busquen sus canciones y consuman su arte.

“Siente muchas ansias de llegar a Perú y siempre dice que su música es el mejor regalo que puede dar a sus fanáticos. Por el país (Perú) se siente emocionado y atraído de su cultura”, señaló un vocero de Master Live, empresa que hace posible la llegada del artista.

Para su llegada a nuestro país, Sam Smith tendrá la oportunidad de probar comida nacional. Este ha sido uno de los requerimientos del artista.

“Se ha previsto tener un catering con lo mejor de la gastronomía local. Sam Smith sabe la fama mundial que tiene la cocina peruana y no ha dejado de preguntar por algunos platillos que tienen mucha popularidad como el Ceviche, Lomo Saltado y el Ají de Gallina”, acotó el representante de la productora que lo trae a Perú.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Sam Smith?

Sam Smith llega con su banda completa para que sus fans puedan disfrutar un show sin precedentes el próximo 20 de marzo en la tribuna norte del Estadio Nacional. Aún quedan entradas y están a la venta en Teleticket.

Sam Smith logra ser tendencia una vez que se anunció su llegada a Perú.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Sam Smith?

Las entradas para ver al cantante en el Estadio San Marcos varían según las zonas.

Precio regular

Campo S/ 499

Tribuna Central S/ 377

Tribuna Lateral Derecha S/ 165

Tribuna Lateral Izquierda S/ 165

Sam Smith cantará en Perú este 20 de marzo. REUTERS/Maja Smiejkowska

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia. En este caso, el concierto de Sam Smith.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.