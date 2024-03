Magaly Medina tras el mea culpa de Julián Zucchi: “La única que le cree es la reportera”

Magaly Medina tras declaraciones de Julián Zucchi. "La única que le cree es la reportera". ATV. Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina en su reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ comentó acerca del video que grabó Julián Zucchi y su especie de mea culpa con respecto a todo lo que venido diciendo en los medios de comunicación en relación con Yiddá Eslava y Priscila Mateo.

Entre lo más resaltante, indicó que malinterpretaron sus palabras cuando dijo que amaba a Yiddá Eslava y que no minimizó su relación con Priscila Mateo, periodista de Magaly Medina.

Ante ello, Magaly Medina comentó que Julián Zucchi a pesar de pedir disculpas, no se estaba haciendo cargo de sus actos. Además, indicó que tantas veces ha cambiado de versión, que lo que dice es bastante dudoso y alejado de la verdad.

“No entiendo a Julián Zucchi. Este tipo ha cambiado tantas veces de versión y en lugar de apechugar y de ser cualquier hombre adulto que reconoce haber cometido errores en la vida e hizo sufrir a la madre de sus hijos y hacer un mea culpa público. Lo que hace es decir, Rodrigo y Magaly tienen la culpa, todos tienen la culpa menos él”, manifestó.

Por otro lado, comentó que su periodista Priscila Mateo es la única que le cree a Julián Zucchi, pues se mantiene a su lado y permite que diga y desdiga lo que quiera de su relación exclusiva.

“Dice una cosa a un programa y luego se da cuenta que metió la culpa, asi viene, borrón y nueva pachotada, borrón y nueva pachotada. Por favor, Yiddá ya no le cree, la única persona que le cree en estos momentos es la reportera”, explica.

Magaly Medina criticó las declaraciones de Julián Zucchi, en las que se refirió de forma negativa a varios programas de espectáculos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina asegura que el matrimonio de Julián y Yiddá andaba mal antes de su periodista

En otro momento, Magaly Medina hizo un duro comentario acerca del fin del matrimonio de Julián Zucchi y Yiddá Eslava. Comentó que luego de que se hiciera público el romance entre el actor argentino y su reportera Priscila Mateo, la excombatiente lo acusó de infidelidad.

“Los dos empezaron, a raíz del ampay de él chapando con la reportera, se destapó una olla de grillos que era la relación de ellos dos. Los dos han tenido la inmadurez de ventilarlo públicamente y en el medio está la reportera”, explicó.

La figura de ATV volvió a defender a su trabajadora y señaló que ella no se metió en una relación, pues de acuerdo a lo que han venido declarando ambos, su compromiso de 11 años ya estaba deteriorado y venía teniendo muchas crisis.

Magaly dijo que Yiddá acusó a Priscila de meterse en una relación, pero no fue así. “Yo fui bien clara porque mi investigación interna me arrojo que ella (Priscila Mateo) no se había metido en ninguna relación”, puntualizó.

Magaly Medina y la prohibición que le hizo a su reportera Priscila Mateo tras conocerse su romance con Julián Zucchi

Yiddá Eslava aclaró que Priscila Mateo no tenía que ver con su rompimiento

Yiddá Eslava se comunicó con Rodrigo González y Gigi Mitre, la tarde del viernes 15 de marzo y señaló que en la primera entrevista que dio a ‘Magaly Tv La Firme’ siempre fue clara en decir que Priscila no se había interpuesto en su relación con Julián Zucchi.

“Cuando di la entrevista lo primero que dije fue que Priscila no tiene nada que ver en mi separación y la señora Magaly lo puede revisar en la grabación de la entrevista, cosa que es de lo único que se han cogido para tratar de humillarme y pisotearme”, puntualizó.

Y con respecto al like que dio a un comentario que critica y deja como “la amante” a Priscila Mateo, dijo no recordar y que fue algo accidental, pero no tiene nada en contra de ella, inclusive no descartó conocerla en algún momento si sigue siendo pareja del padre de sus hijos. “Han sacado un like que puse de un comentario y siendo sincera tengo 800 comentarios. Se me va el dedo y no me acuerdo”, finalizó.