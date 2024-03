Luis Urruti reveló que tuvo importante oferta de Arabia y se quedó en Perú para jugar por selección de Jorge Fossati

Luis Urruti reveló que tuvo importante oferta de Arabia Saudita. (Liga 1 Max)

Luis Urruti fue una de las piezas importantes para Universitario se consagre campeón nacional en la Liga 1 2023, pero sorpresivamente no continuó de cara al centenario del club. Poco se sabía del futuro del atacante uruguayo hasta que se oficializó su fichaje por Deportivo Garcilaso el pasado 13 de marzo.

‘Tito’, como lo conocen, brindó declaraciones para Liga 1 Max revelando detalles de sus propuestas previo a estampar su firma por el ‘rico garci’. El futbolista de 31 años afirmó que su prioridad era salir al extranjero al conocer que no seguiría en la ‘U’. Fue así como recibió una propuesta concreta de Arabia Saudita, pero lamentablemente se cayó a un día de viajar.

“Tuve una oferta concreta de Arabia, me llama mi representante, me dice ‘Tito dos días, máximo tres, estás viajando a Arabia’, me manda la oferta concreta, con mi señora armamos las valijas, ya estamos pronto para viajar y el día antes, en la noche, se cae. Fue un golpe duro porque me cambiaba la vida”, contó.

Fue así como el delantero no pudo llegar al Medio Oriente, donde hubiera ganado mucho dinero, y decidió permanecer en el país ‘incaico’. Llegó un acuerdo con Deportivo Garcilaso, pero con un objetivo en especial: jugar por la selección peruana de su extécnico, Jorge Fossati. Como se sabe, Urruti se nacionalizó hace poco y este 2024 cumple con lo requerido -vivir 5 años interrumpidos- para vestir la ‘blanquirroja’.

Luis Urruti llegó al Perú en 2020 y se nacionalizó en 2023. Ya puede jugar por la selección nacional.

Luis Urruti conversa con Jorge Fossati y se ilusiona con ser convocado a la selección peruana

El exUniversitario, asimismo, develó que tiene muy buena comunicación con Jorge Fossati y que su compatriota lo apoyó cuando se cayó su fichaje al extranjero. “En estos cuatro meses he hablado mucho con él, me preguntaba qué voy a hacer, para dónde voy a ir, se enteró lo de Arabia y bueno me llamó para decirme que vendrán cosas mejores, que no me preocupara. Es un crack, estoy agradecido con él”.

Esa buena relación lo podría llevar a la selección peruana y ‘Tito’ lo sabe. Por ese motivo, se decantó por seguir su carrera en Deportivo Garcilaso y cumplir los 5 años que requiere para quedar apto a un posible llamado del estratega ‘charrúa’. Su ilusión por pisar la Videna está más grande que nunca y apuntó que trabajará para ello.

“Justamente otras de las cosas que me motivó venir porque tenía que cumplir cinco años para ser convocado a la selección. Si no volvía, ese tema de la selección lo iba a perder. Ahora tengo las puertas abiertas, depende de mí, de andar bien y hacer las cosas bien para ser llamado”, declaró.

Cabe agregar que Fossati ya convocó a su primer jugador nacionalizado. Se trata de Franco Zanelatto, quien nació en Asunción y sus padres son uruguayos y paraguayos. El actual deportista de Alianza Lima es alternativa como segundo delantero u carrilero.

Luis Urruti y Jorge Fossati tienen una buena relación, incluso el delantero se iba a quedar en Universitario por pedido del entrenador.

¿Cuándo será el debut de Luis Urruti?

Urruti volvió al Perú esta semana y se sumó a los entrenamientos de Deportivo Garcilaso, pero no pudo jugar en la goleada 4-0 ante Unión Comercio el pasado viernes. El uruguayo tiene un punto a su favor, pues la Liga 1 se paralizará por la fecha FIFA a nivel de selecciones y podrá ponerse a punto para su debut.

El nacionalizado peruano disputará su primer partido con la camiseta del ‘pedacito de cielo’ el próximo jueves 28 de marzo cuando su escuadra reciba a Comerciantes Unidos a las 15:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo será válido por la fecha 9 del Torneo Apertura.