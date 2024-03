Luis Advíncula y su convincente postura en caso juegue como carrilero en selección peruana de Jorge Fossatti - Crédito: Getty/ FPF

Para los amistosos de la selección peruana contra Nicaragua y República Dominicana, el entrenador Jorge Fossati presentó una lista de 29 futbolistas convocados para la fecha FIFA del presente marzo. Entre los citados se encuentra el polifuncional jugador Luis Advíncula, quien milita actualmente en Boca Juniors de Argentina.

Como es de público conocimiento, el nuevo director técnico de la ‘blanquirroja’ no juega con laterales, sino con carrileros al utilizar una línea de tres zagueros. Esta posición no es muy habitual para el popular ‘Rayo’, quien fue consultado sobre la posibilidad de acoplarse a un nuevo puesto dentro del terreno de juego.

‘Luchito’ sorprendió al mencionar que ha actuado más veces como defensor por izquierda que como carrilero, pero que de ser necesario, no tendría inconvenientes hasta de ubicarse como central.

“No me incomodaría. He jugado algunos partidos de lateral izquierdo, no de carrilero. Sabemos que el jugador siempre quiere jugar, así sea hasta de central. Entonces, si a las finales llega un momento en que se requiere que lo haga, no tendría ningún problema”, mencionó en entrevista con el programa ¡De Una!

Adicionalmente, si bien se sabe que tuvo comunicación con el nuevo DT ‘bicolor’, Advíncula Castrillón mencionó que no han dialogado mucho sobre el esquema de juego que busca plantear en el ‘equipo de todos’ de cara a la Copa América 2024 y lo que resta de las Clasificatorias 2026. No obstante, mencionó que el protagonismo ofensivo que podría obtener jugando en dicho sector de la cancha es de su agrado.

“Cuando llegue a Perú hablaremos más profundo sobre eso. A mí me gusta, porque de carrilero, al tener un stopper a tu espalda, vas mucho más confiado al ataque. Es una posición que a cualquier lateral le gusta. Si bien tenemos que defender, me gusta atacar, hacer goles, ser protagonista”, aseveró.

Por último, el natal de Chincha se refirió a la complicada situación que tendrá que revertir la escuadra incaica para buscar un boleto a la próxima cita mundialista en Canadá, Estados Unidos y México, ya que marchan últimos con solo dos puntos, a tres unidades de puestos de repechaje. Pese al mal momento, se mostró confiado en una recuperación y dejó un mensaje a los hinchas que dejaron de confiar.

“No hemos iniciado bien en las Eliminatorias. Tenemos que ir partido a partido. Hay mucha gente que ya se bajó del barco y se respeta. Esperemos a ver cómo termina esto y vemos quienes se vuelven a subir”, afirmó.

Luis Advíncula aseguró no tener problemas en jugar como carrilero derecho en la selección peruana - Crédito: Getty

¿Cuándo se integrará Luis Advíncula a la selección peruana?

A diferencia de algunos futbolistas llamados a la selección que militan en el extranjero y que ya se encuentran trabajando en la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima, Luis Advíncula aún se encuentra en Argentina para disputar un encuentro más con Boca Juniors antes de partir a territorio peruano.

El deportista de 34 años se perfila para ser titular con el conjunto ‘azul y oro’ frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante por la fecha 11 de la Copa de la Liga. Dicha contienda está pactada para el domingo 17 de marzo desde las 19:00 horas de Perú en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Una vez culminado dicho enfrentamiento, el ex Rayo Vallecano quedará liberado para sumarse a las prácticas de Jorge Fossati con miras a medirse con los oponentes de Concacaf, por lo que se integraría el lunes 18 de marzo.