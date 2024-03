¿'Chemo’ del Solar volverá a dirigir a Paolo Guerrero? Pedro García explicó por qué el DT regresaría a César Vallejo

Pedro García habló del posible regreso de 'Chemo' del Solar a César Vallejo. (Movistar Deportes)

La noticia de la salida de Roberto Mosquera de la Universidad César Vallejo sorprendió a todos. Luego de hilar cinco partidos sin ganar y ubicarse penúltimo en la tabla de la Liga 1, el club de la familia Acuña y el técnico nacional alcanzaron un consenso para ponerle fin a su vínculo, que iba hasta fines del 2024.

De esta manera, Paolo Guerrero se quedó sin entrenador a menos de un mes de su llegada. Asimismo, la confirmación dio paso para que desfilen los curriculums por la Villa Poeta y se mencionen varios nombres de estrategas. Uno de ellos fue ‘Chemo’ del Solar, quien estuvo en el equipo trujillano por un período de cinco temporadas.

El periodista deportivo Pedro García, en la última edición del programa ‘Al Ángulo’, develó los motivos que podrían impulsar al exfutbolista a retornar a la UCV. “‘Chemo’, según tengo entendido, quiere dirigir todas las semanas, no es lo que está haciendo, está gerenciando, conduciendo un proyecto futbolístico, es un proyecto sin adrenalina, sin gol, sin premio final porque es a largo plazo”.

El reportero, también, ponderó la relevancia de asumir el mando en la escuadra de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con la presencia del ‘Depredador’. “Hoy día para un técnico que quiere dirigir, ¿La Vallejo no es una oportunidad linda? Espectacular, tienes a Paolo Guerrero, tienes un buen plantel y una ciudad que se paralizó por el momento del equipo”.

Esto último fue secundado por su compañero Diego Rebagliati, quien señaló que César Vallejo busca ser protagonista en la presente temporada de la Liga 1 con un “proyecto ambicioso” y “ganas de seguir sumando refuerzos a medio año”. Además, de competir en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Chemo del Solar se marchó de César Vallejo en 2022 y fue reemplazado por Sebastián Abreu.

El obstáculo que dificultaría el regreso de ‘Chemo’ a César Vallejo

Eso sí, hay un obstáculo que no haría tan fácil la vuelta del exUniversitario al elenco ‘poeta’. Y es que actualmente se encuentra trabajando para la Federación Peruana de Fútbol (FPF) encabezando el proyecto de las divisiones menores. Ya dirigió a la selección peruana Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela y ahora está a cargo de la Sub 20.

Pedro García, además, afirmó que Guillermo del Solar no se apura para asumir como entrenador pese a tener un gran deseo y respaldó lo dicho con hecho que ocurrió recientemente. “Quiere dirigir, pero no ‘come vidrio’, cuando (Juan) Reynoso pierde en Bolivia y le tocaba Venezuela, en la Federación no querían que dirija ante Venezuela y le ofrecen a ‘Chemo’ sentarse en el banco. Él no aceptó”.

'Chemo' del Solar fue anunciado como nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF en diciembre del 2022.

‘Chemo’ se reencontraría con Paolo Guerrero

El posible regreso de ‘Chemo’ del Solar a UCV no solo sería especial por la relación que hay entre ambas partes, sino también porque el técnico se reencontraría con Paolo Guerrero. Los dos compartieron vestuario en la selección peruana durante el proceso clasificatoria al Mundial Sudáfrica 2010.

En aquella oportunidad no les fue bien, debido a que no consiguieron el boleto a la máxima competencia de la FIFA. Ahora, se volverían a juntar en Trujillo y en un contexto distinto. El estratega con mucha más experiencia y el delantero cerca del epílogo de su carrera como futbolista.

'Chemo' del Solar y Paolo Guerrero podrían volver a compartir vestuario luego de 14 años.

Es importante aclarar que todavía César Vallejo no ha revelado quién reemplazará a Roberto Mosquera, pero sí hay un plazo para incorporar a un nuevo estratega. Este sería para finales del presente mes, ya que la Liga 1 entrará en pausa por la fecha FIFA doble a nivel de selecciones y se reiniciará el sábado 30.