Julián Zucchi furioso con ‘América Hoy’ por entrevistar a su padre: “Pido disculpas, se equivocó y ofendió a Yiddá”

El actor Julián Zucchi se enlazó con sus seguidores para aclarar sus recientes declaraciones para ‘Amor y Fuego’, donde indica que ama a Yiddá Eslava y confiesa que se vio obligado a oficializar su relación con Priscila Mateo. Asimismo, mostró su descontento con América Hoy, por haber involucrado a su familia.

Como se recuerda, el pasado 14 de marzo, la producción de Ethel Pozo entrevistó a Don Guillermo Zucchi, padre de Julián. Esto no le cayó nada bien al productor y cantante y aseguró que sus seres queridos no son públicos, por lo que no tienen que buscar entrevistas de ellos.

Respecto a las declaraciones de su padre, pidió disculpas Yiddá Eslava, porque siente que la ofendió. En la entrevista, el señor Zucchi minimizó la acusación de infidelidad contra su hijo y aseguró que su exnuera busca llamar la atención.

Padre de Julián Zucchi se pronuncia contra Yiddá Eslava. América Hoy

“Para mí es un impulso, no tan racional, más emocional que lo puede haber generado algún enojo, vio algo que no le prestó atención y ahora dice que fue infidelidad, pero dónde están las pruebas, quién es la persona. Es un enojo, una fantasía”, indicó Don Guillermo en comunicación con América Hoy.

Incluso, señaló que considera que Yiddá Eslava aún está enamorada de su hijo. “También puedo creer lo mismo de Julián, ah”, acotó, resaltando que no entiende el hecho de que la actriz hable recién sobre la supuesta infidelidad de Julián.

“Los bebes siguen siendo bebes, antes no porque eran bebes. Ahora sí.. y ahora sí por qué. No será que está en una decisión que necesita ser protagonista, llamar la atención”, dijo en la edición del 14 de marzo.

Padre de Julián Zucchi se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Yiddá Eslava.

Julián Zucchi pide disculpas por las declaraciones de su padre

En principio, expresó su fastidio por haber llamado a su padre cuando no es persona pública. Después de pedir disculpas por las palabras de Guillermo Zucchi, el actor aclaró que no está de acuerdo con su progenitor y que será él quien se haga cargo de lo dicho.

“Pido disculpas por las declaraciones de mi papá. Yo sí me molesté con América Hoy porque no tienen que llamar a terceros. Este es un tema mío y de Yiddá. No tienen que llamar a mi familia, no tienen por qué molestarlos. Les pido, por favor, que no llamé más a mi familia. Por suerte pude advertirles que no contesten, pero no llegué a advertirle a mi papá porque nunca imaginé que iban a llamarlo. Mi papá estaba trabajando, en Argentina, no sabía si lo estaban grabando, él no entendía. Él es un hombre que no declara a los medios, que no tiene ni idea. Además, tiene otra nacionalidad, que sus palabras se pueden malinterpretar en Perú”, indicó un incómodo Julián.

El productor y cantante aclaró que su padre tiene gran estima a Yiddá Eslava. Sin embargo, tendrá que hacerse cargo de lo que dijo, pues terminó ofendiéndola a ella y a su familia.

“Se equivocó, pido disculpas por él, pero también no me puedo hacer cargo por algo que yo no dije, se hará cargo mi papá. Pido disculpas porque sé que ofendió a Yiddá, a su familia y es lo menos que quiero”, acotó.

Finalmente, indicó que jamás quiso hacer queda a Yiddá como una oportunista y que exponía su vida privada para beneficio de su película. “Eran las 3 de la mañana en Madrid, estaba cansado. De 40 minutos de llamada sacan fragmentos que sí reconozco que se malinterpretan. (La saga) es un esfuerzo en conjunto, todo este tema mediático nos afecta a los dos, no solo a mí. Estaba explicando que hasta el 1 de enero realmente nos llevábamos bien, teníamos una buena relación, es cierto, subestimábamos el proceso de separación. Pido disculpas por las cosas que dije”, sentenció.