TikTok: ucraniana busca a peruano que la enamoró hace cuatro años y las redes se ponen manos a la obra

Una joven ucraniana se vuelve viral tras publicar un video en TikTok buscando reencontrar al peruano con quien tuvo un breve romance. (TikTok / @vinshenso)

Una de las cosas más simpáticas que podemos hallar en las redes sociales es el hecho de que abundan las historias de todo tipo. De las que nos dan risa, pena y hasta las de amor.

Tal como ha ocurrido en la plataforma de videos de TikTok en la que una joven de nacionalidad ucraniana confesó que hace cuatro años viene buscando a un peruano con el que sostuvo un romance durante su estadía en nuestro país. Su anhelo es encontrarlo y para eso recurrió a las redes sociales.

Enamorada de mi país

Una ucraniana relata cómo un encuentro casual con un peruano durante un viaje ha dejado una marca imborrable en su corazón. (TikTok / @vinshenso)

La producción audiovisual, de dos minutos de duración, publicada por el creador de contenidos conocido como @Vinshenso, muestra el preciso momento en que la joven relata su experiencia en un encuentro en las calles, donde se le pregunta sobre lo más extraordinario que le ha sucedido en el amor. Sin imaginar la sorpresa que causaría su respuesta, la joven comparte su breve pero impactante historia.

“Lo más loco que me pasó en el amor fue durante un viaje a Perú con mis amigas. Salimos de fiesta y conocí a un chico que me encantó”, confiesa la joven ucraniana en el video.

Describe cómo experimentó una conexión instantánea con el hombre peruano y cómo, a pesar de haberse encontrado solo una vez, compartieron momentos especiales que la hicieron creer que podría surgir algo serio entre ellos. Sin embargo, su viaje tenía fecha de regreso y pronto tuvo que regresar a su país natal.

Con la esperanza de reencontrar a su amor perdido, una joven comparte su historia en TikTok, generando una ola de apoyo virtual. (TikTok / @vinshenso)

En ese sentido, confiesa que “había una conexión increíble, realmente parecía que iba a funcionar algo serio. Ahora ya no sé nada del chico, obviamente. Me gustaría ver si vuelvo a sentir lo mismo y me quedé con esa espina del porqué desapareció así de la nada”, dijo la joven en el clip, que rápidamente se volvió viral, acumulando miles de interacciones y aproximadamente un millón de reproducciones en la plataforma china.

El deseo de la joven por volver a encontrar al peruano es evidente, a pesar de que ha perdido todo contacto con él y no puede sacarlo de su mente. “Le escribí, pero no estaba. Desapareció. Ya no había conversación”, recuerda con nostalgia. A pesar de que han pasado varios años desde aquel encuentro fugaz, la muchacha no ha perdido la esperanza de reencontrarse con el hombre que capturó su corazón en Perú.

Las redes quieren ayudar

La historia de amor entre una turista ucraniana y un local peruano traspasa fronteras gracias a la viralidad de un conmovedor video. (TikTok / @vinshenso)

El video pronto se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, generando cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la situación, aunque también con cierta incredulidad ante la intensidad del deseo de la joven por encontrar a un hombre que solo conoció una vez.

“Por fin te encontré”, “algunos son así, desaparecen”, “hay que ayudarla a encontrarlo, manden fotos”, fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

El relato de la joven, aunque breve, es conmovedor y deja entrever la profundidad de sus sentimientos hacia el peruano, a quien todavía recuerda con cariño y nostalgia. A pesar del paso del tiempo y la falta de comunicación, su deseo de volver a encontrarlo persiste, alimentado por la esperanza de revivir la conexión única que sintió en aquel encuentro fugaz en tierras peruanas.

A medida que el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, la joven ucraniana sigue en su búsqueda del hombre que dejó una profunda impresión en su vida durante su viaje a Perú hace más de cuatro años.

Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, un breve encuentro puede tener un impacto duradero en nuestras vidas.