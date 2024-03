SJL: docentes exponen al sol a escolares como castigo por tener cabello largo

Padres de familia denunciaron que los exponen a que sufran golpe de calor. Ministerio de Educación ya había anunciado la prohibición de las formaciones por el intenso sol. (24 Horas)

Padres de familia denunciaron que en el colegio “Su Santidad Juan Pablo Segundo”, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, docentes castigan a los alumnos. De acuerdo con un reporte de 24 Horas, los estudiantes del turno tarde, que son impuntuales o tienen el cabello largo, son expuestos a permanecer bajo el sol.

Como se sabe, antes de que inicien las clases, en febrero de 2024, la ministra de Educación, Miriam Ponce, comunicó que los centros educativos deben implementar medidas para reducir al mínimo la exposición de los escolares al sol. Anunció la aplicación de una norma para evitar que los estudiantes sean expuestos a las altas temperaturas.

“Este lunes estaremos emitiendo una normativa dando recomendaciones, justamente, para que todas las instituciones educativas eviten actividades (de exposición al sol), como por ejemplo la formación escolar o actividades que tengan mucho tiempo al aire libre”, aseguró Ponce, en entrevista con TV Perú.

Sin embargo, el plantel mencionado castigó a los escolares y los obligó a permanecer en cuclillas bajo el sol en el patio. En las imágenes se observan decenas de estudiantes escuchando las declaraciones de un maestro.

“Hay otros alumnos que quieren venir a este colegio a estudiar y ustedes no quieren venir a estudiar. Si no te quieres cortar el pelo, no te matricules”, se le escucha decir a un docente del turno tarde.

La subdirectora del nivel secundaria fue consultada sobre lo ocurrido, pero no quiso dar detalles sobre el castigo impuesto.

Escolares de colegio de San Juan de Lurigancho permanecen bajo el sol en formación como castigo. (Captura: 24 Horas)

“Ha sido un momento en el que se le ha hecho una recomendación, unas palabras que se han escuchado inadecuadas, de una persona que de pronto no tenía autoridad para hacerlo, nada más. Inmediatamente hemos visto la situación y seguimos laborando en función de ello”, contestó.

Los padres de familia se mostraron en contra de lo ocurrido en el plantel. Pero una madre de familia opinó que lo exigido a los alumnos forma parte del reglamento del colegio, que ellos mismos se comprometieron a cumplir.

“Creo que no es dable, pero también hay reglamentos en el colegio. Como padres de familia hemos firmado cómo tienen que venir nuestros hijos. No han estado tampoco todo el día, han estado ... ni media hora dicen”, contó.

Otro padre de familia resaltó que está prohibido que los estudiantes permanezcan bajo el sol, debido al intenso verano que aún se vive en Lima.

“En este clima creo que habían prohibido que no estén en el sol, pueden desvanecerse, se debilitan con este sol”, dijo.

El Minedu también determinó si las clases escolares deben empezar al mismo tiempo en colegios públicos como privados - crédito Defensoría del Pueblo

En tanto, en San Borja, padres de familia cuyos hijos asisten al colegio de nivel primario “Virgen Milagrosa” denunciaron que los menores estudian en condiciones precarias. Aseguraron que además los obligan a realizar la formación bajo el sol.

“Los padres de familias mismos hemos hecho cuotas para pintar las aulas, hemos hecho cuotas para pintar carpetas. Las infraestructuras por ejemplo no están terminadas. El inicio escolar ha empezado con las infraestructuras en el suelo, hay niños que se han caído a la hora de salida, incluso han hecho la formación en pleno sol”, denunció una madre de familia.

Luego, pidieron la intervención de la Ugel 07 para que observen lo que viene ocurriendo en el plantel, pues también se han reportado denuncias de maltrato psicológico contra niños, aparentemente, de parte de la directora.