Juan Manuel Vargas confesó por qué está alejado de Universitario y no asume ningún cargo en el club

Juan Manuel Vargas se refirió a la posibilidad de asumir un cargo en Universitario

Juan Manuel Vargas fue el último futbolista canterano de Universitario de Deportes que brilló de manera sobresaliente el fútbol europeo y por ello es un embajador de la marca ‘U’ tanto a nivel nacional como internacional.

El ‘Loco’ destacó en todos los clubes en los que militó: Colón, Catania, Fiorentina, Genoa y Real Betis. Después de 12 años ininterrumpidos decidió retornar al país para volver a vestir los colores del club que es hincha, donde finalmente cerró su etapa como profesional en 2018.

Pese a su importancia y relevancia en la historia reciente de los ‘merengues’, Vargas Risco sorprendió al revelar que mantiene una relación distante con la administración temporal encabezada por Jean Ferrari.

Relación del ‘Loco’ Vargas con Universitario

El jueves 14 de marzo, durante la emisión del programa FutMax League, del cual el exfutbolista es parte y asiste de manera asidua, fue consultado sobre si la dirigencia del conjunto ‘crema’ se había acercado para ofrecerle un cargo, sea dentro de la institución o como un representante para diversos fines.

La respuesta del otrora lateral izquierdo sorprendió al mencionar que no mantiene diálogo alguno con los actuales encargados de Universitario. No obstante, también hizo hincapié que no tiene problema alguno para visitar las instalaciones del estadio Monumental y que las puertas del club están abiertas para él cuando crea conveniente.

“Con el club todo bien, con los que lo manejan actualmente no tengo relación, no tengo comunicación, pero cuando voy al club, al Monumental las puertas están abiertas para mí en todo aspecto. Como digo, con el club todo perfecto, no con la gente que lo maneja”, manifestó durante la mencionada edición del espacio televisivo.

Además, la exfigura del fútbol peruano hizo una crítica a las anteriores administraciones que pasaron en el equipo de Ate, ya sean de la constructora Gremco o la Sunat, mencionando que su trato con algunas figuras no ha sido el mejor.

“Han estado muchos en el club, cuando yo regresé veía el trato con algunos y no era el adecuado. Como digo, tú puedes ser hincha del club, amarlo, pero a veces hay gente que no lo maneja como debe ser y faltan el respeto”, aseveró.

Es importante mencionar que Ferrari Chiabra y Juan Manuel Vargas se conocen hace más de 20 años, pues ambos compartieron plantel en Universitario durante 2003. El ‘Loco’ cumplía su segunda campaña como profesional, mientras que el hoy directivo cumplía su tercera etapa en el representativo ‘estudiantil’.

Jean Ferrari y Juan Manuel Vargas compartieron vestuario en Universitario de Deportes en 2003 - Crédito: Universitario

Juan Vargas extraña su etapa como jugador

Pese a que Juan Manuel Vargas dejó de jugar profesionalmente hace casi seis años, el portentoso carrilero mencionó que aún extraña el oficio que ejerció por más de una década. Señaló que si bien disfrutó su primer año de inactividad con la finalidad de retomar una vida cotidiana, los posteriores no fueron tan fáciles.

“Yo creo que es parte dé. Al inicio no lo sientes mucho, a mí me pasó el primer año, como que quería relajarme de todo el estrés, pero después extrañaba”.

Entre las situaciones que recuerda con especial cariño se encuentran las previas a los encuentros con el combinado peruana. “Ver los partidos a estadio lleno, venir por la selección, toda esa logística de llegar al estadio o al aeropuerto y la gente te espera. El camerino”, concluyó.