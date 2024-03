Jefferson Farfán se indignó por críticas a Raúl Ruidíaz en la selección peruana: “Es un jugador que ha hecho tanto por el fútbol”

Jefferson Farfán se indignó por críticas a Raúl Ruidíaz en selección peruana | Enfocados

Jefferson Farfán habló de todo un poco en la segunda edición de su programa ‘Enfocados’, quien tuvo como invitado especial a Luis Guadalupe. Y cuando tocaron el tema de la selección peruana, fue inevitable referirse al mal momento que vive la ‘blanquirroja’ y el exjugador de Alianza Lima recordó todas las críticas que tuvo cuando defendió la camiseta nacional.

‘Cuto’ precisó que ahora los cuestionamientos son más fuertes y que muchos de los críticos solo hablan mal de los futbolistas con el afán de volverse tendencia en redes sociales.

“Acá lo que se está viviendo es un tema del gana, gana; por querer salir matan al futbolista. No respetan nada, no saben que ese futbolista tiene familia y tantas cosas que a veces a mí me da cólera. Ni siquiera son personas que dicen las cosas de buena fe, son pocos los que hacen una críticas constructiva. Y tú (Jefferson Farfán) tuviste varios inconvenientes con algunos personajes”, mencionó el exdefensa de Universitario de Deportes.

El ‘10 de la calle’ fue tajante al responder y lanzó un duro comentario. “Con varios tuve inconvenientes, pero lo más importante es demostrarles en el ‘verde’. Pueden hablar de lo que quieran, pero a la hora de la candela. Y si no han jugado por favor, cállate, por el amor de Dios”.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no solo fueron compañeros en Alianza Lima, sino también en la selección peruana.

Defendió a Raúl Ruidíaz de las críticas en la selección peruana

Mientras se tocó el tema de la críticas, Jefferson Farfán aprovechó para mostrar su molestia por los últimos cuestionamientos en contra de Raúl Ruidíaz por su bajo desempeño en la selección peruana. La ‘Foquita’ no entiende por qué recibió tantos malos comentarios si es notable su esfuerzo por hacer las cosas bien.

El exdelantero de Alianza Lima detalló cada uno de las cualidades de la ‘Pulga’ y lanzó una dura opinión hacia sus críticos ya que lo que apuntan al jugador de Seattle Sounders ni siquiera han jugado fútbol y menos han integrado la ‘blanquirroja’.

“A mí me da cólera porque mencionan a Ruidíaz porque le tengo un aprecio personal, lo conozco muy bien, sé el esfuerzo que hace para llegar lejos, en los equipos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Quizás algunos momentos en la selección ha pasado inconvenientes, pero le puede pasar a cualquier jugador, siento que la gente de atrás, jugadores, compañeros que los hemos tenido en algún momento, hablan de más de un jugador que ha hecho tanto por el fútbol en el extranjero y ellos ni siquiera se han puesto el chaleco de la selección, ni siquiera han ido a la Videna a cobrar pasaje”, apuntó Farfán en su podcast.

Raúl Ruidíaz fue convocado por Juan Reynoso para los amistosos de Perú ante México y El Salvador. (Getty Images)

Jefferson Farfán recordó con nostalgia a Ricardo Gareca

La ‘Foquita’ recordó su etapa en la selección peruana al mando de Ricardo Gareca y resaltó el todo el trabajo que hizo el ‘Tigre’ para regresar a Perú a un Mundial después de 36 años. Aseguró que el DT cambió la mentalidad del jugador nacional.

“Cuando nosotros empezamos era lo mismo, tuvimos que comernos varios ‘bla,bla,bla’, y después vino Gareca (Ricardo), puso el equipo en orden, nos cambió el chip y la gente empezó. Nos puso a todos del mismo nivel, ni más ni menos”, dijo el ‘10 de la calle’.

Y no pudo evitar ponerse melancólico al hablar del ahora técnico de la selección de Chile: “Como lo extraño al profesor Gareca, mi viejo oh”. Ese fue un momento emotivo porque mostró todo el cariño que le tiene al estratega argentino.

Por su lado, Luis Guadalupe lamentó la mala racha que vive el ‘equipo de todos’ y espera que todo cambie con la llegada de Jorge Fossati. .“Se vienen momentos complicados, esperemos que con la experiencia del técnico Fossati (Jorge), las cosas cambien para el bien, esperar que vuelvan los triunfos que nos tenían acostumbrados. Ustedes dejaron la valla alta”, complementó.