¿Aldo Corzo será capitán con Jorge Fossati en la selección peruana? Esto respondió

Aldo Corzo habla desde la concentración de la selección peruana de cara a la próxima fecha FIFA. TV Perú

La selección peruana iniciará oficialmente un nuevo ciclo de la mano del entrenador uruguayo Jorge Fossati este mes de marzo, cuando enfrente a Nicaragua y República Dominicana por fecha FIFA. Para sus primeros partidos al mando de la ‘blanquirroja’, el veterano estratega apeló a citar a seis futbolistas que dirigió en Universitario de Deportes.

Uno de los convocados fue Aldo Corzo, quien con Fossati Lurrachi comenzó un nuevo capítulo en su carrera profesional, pues no solo dejó de jugar como lateral derecho y fue reconvertido en zaguero de manera exitosa, además de ser nombrado capitán de la ‘U’, distintivo que le había pertenecido por varios años al golero José Carvallo.

El defensor de 34 años fue el principal líder durante la etapa del ‘Flaco’ Fossati en tienda ‘crema’ y por ello fue consultado sobre la posibilidad de repetir la capitanía en el ‘equipo de todos’, por delante del goleador histórico de la ‘bicolor’, Paolo Guerrero, y el guardameta Pedro Gallese.

Corzo Chávez fue claro al reafirmar el rol que tienen tanto el ‘Depredador’ como el ‘Pulpo’ en el plantel patrio e incluso afirmó que hay otros compañeros que podrían cumplir ese importante papel. No obstante, comentó que sería un honor ser elegido, pero que el liderazgo se puede demostrar indistintamente de portar dicho accesorio.

“Es algo que no me había puesto a pensar. El capitán es Paolo Guerrero y cuando estaba, Pedro Gallese fue el capitán. Hay muchos jugadores que tienen una trayectoria importante aquí en la selección, afuera, como ‘Lucho’ Advíncula, Yoshimar Yotún, el mismo Renato Tapia, son varios jugadores que pueden estar con la cinta, pero más allá del brazalete, lo más importante es ser un líder con o sin ella. Claro, es linda llevarla en el brazo, un honor siempre, pero cualquiera puede ser capitán sin tener la cinta”, mencionó en conferencia de prensa desde Videna el viernes 15 de marzo.

Es necesario precisar que el DT ‘charrúa’ no contempla la opción de que el portero ocupe la cinta de capitán, por lo que Pedro Gallese quedaría fuera de acción en este apartado. Paolo Guerrero seguiría siendo la primera opción por su trascendencia a nivel histórico.

Aldo Corzo fue el capitán de Jorge Fossati en Universitario y se consagraron campeones del fútbol peruano en 2023 - Crédito: Liga 1

Aldo Corzo se refirió a Paolo Guerrero

Si bien en poco más de dos semanas, Universitario y César Vallejo se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Apertura 2024, el ‘Mazo’ Corzo se refirió, con respeto y afecto, a la incorporación de Paolo Guerrero a los trabajos de la selección tras su viaje a Brasil.

“Todos respetamos la carrera de Paolo y al mismo Paolo. Yo con él me llevo muy bien, tengo una buena relación al igual que con mis compañeros. Entonces, el recibimiento ha sido bueno, como siempre. Creo que en la selección, más allá del equipo en que estés o no estés, tienes que apoyar a tu compañero. Ese es el caso, Paolo ha sido bien recibido siempre y por todos, tanto jugadores como técnico”.

Erick Noriega es bienvenido

Una de las sorpresas en la lista de 29 futbolistas citados por Jorge Fossati fue el central Erick Noriega de Comerciantes Unidos. A ‘Aldito’ se le pidió su opinión al respecto y mencionó que el nacido en Japón hizo lo necesario para ser considerado por el cuerpo técnico. De igual forma, le dio un consejo a nivel nacional.

“Recién lo he conocido hoy (viernes 15 de marzo) y lo he saludado, porque ayer jugó (con su equipo Comerciantes Unidos). Conociéndolo con mucho respeto y cariño. Cada vez que estamos en la selección es como una familia. Desearle lo mejor a él, si algún consejo puedo darle es que sea buen jugador y mejor persona. Eso lo va a involucrar mucho más en la selección y eso le va a servir no solo para su carrera, sino para la vida. Espero que le vaya muy bien, ha hecho los méritos para estar acá, por eso Jorge lo ha convocado y se lo merece”.