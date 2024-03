Yiddá Eslava confiesa que quería que ampayen a Julián Zucchi desde hace tiempo: “Yo ya no podía”

Después de revelar que se separó de Julián Zucchi porque le fue infiel, Yiddá Eslava ha continuado dando más detalles de por qué decidió no callar más. La actriz explicó que su enojo no es porque el argentino haya decidido iniciar una nueva relación, sino porque siempre se mostró como un padre soltero enfocado en sus hijos ante cámaras, cuando no era del todo cierto.

Para Yiddá Eslava, esta imagen que quiso dar su expareja la terminó perjudicando, pues generó que muchos la insultaran por haber iniciado una relación con el fotógrafo Ángel Fernández.

“Yo hubiese podido salir desde el día uno a decir me fue infiel y quedar como la mamá luchona. Yo todo el tiempo que callé, callé y callé por mis hijos más que nada, y porque no quería un escándalo”, indicó la actriz en enlace telefónico con América Hoy.

Eslava indicó que tuvo que tolerar los insultos de los detractores, mientras él salía con diferentes mujeres y nadie sabía nada al respecto.

“Llega un punto que yo ya no podía. O sea, a mí me estaban haciendo ****. Yo me enamoré de una persona que me encontró totalmente desarmada, con su amor y con su paciencia estuvo a mi lado, soplándose tantas **** de una separación. Mientras que Julián me hacía ****. El ***** seguía saliendo **** con una, con otra. Y yo decía, ¿por qué no lo ampayan?”, preguntó.

Yiddá Eslava confiesa que quería que ampayen a Julián Zucchi desde hace tiempo.

¿Por qué Yiddá Eslava decidió revelar la infidelidad de Julián Zucchi?

Como se recuerda, la pareja anunció su separación en octubre del 2023. A través de un video, indicaron que su ruptura fue conversada y pensaban seguir con su relación cordial por el bien de sus hijos. Todo se resquebrajó después que Julián Zucchi fuera captado con la reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo.

Lo que indica Yiddá Eslava es que la respuesta de los usuarios de las redes sociales no fue la misma que le dieron a ella cuando anunció que había iniciado su romance. Para la actriz no era justo, pues pese a que quiso callar por sus hijos, los comentarios contra ella le estaban afectando mucho.

“Los hijos, en particular a mí me movilizan, son lo más importante que tengo. Me importan mis hijos, pero ahora ya estaba en juego mi salud mental. He estado escuchando y leyendo comentarios sobre mí, mi nueva relación, sobre mi show, entonces me parecía recontra injusto que él (Julián) saliera a decir que no estaba saliendo con nadie y que estaba enfocado en nuestros hijos, eso a mí me pareció un mensaje subliminal”, indicó a ‘Amor y Fuego’.

Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi le fue infiel durante su relación sentimental. | Amor y Fuego.

“Todo comenzó cuando yo decidí callar, para que no salgan los titulares, mi hijos no vean, porque a mí no me ha gustado estar involucrada en escándalos, jamás, siempre que he resaltado ha sido por mí trabajo, hasta que sale lo de la separación”, indicó.

Aunque intentaron que la separación sea tranquila y no contar la verdad que escondían, la actriz señaló que conforme pasaron los meses, la situación se volvió insostenible.

“Nosotros sacamos el comunicado, pero luego no sabemos cómo van a reaccionar las personas cuando transcurre el tiempo. La situación se volvió complicada. Cuando después yo me enamoro de cinco a seis meses, conozco a Ángel y entablamos una relación, lo mínimo que esperaba de Julián es que salga a decir: ‘Qué bueno’. Pero no, solo dijo que quería recuperarme y que aún me amaba”, dijo Yiddá Eslava bastante afectada, resaltando que fue una falta de respecto.

Con ello, señaló, logró que la criticaran más y lo hicieran ver a él como una víctima.