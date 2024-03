Gustavo Adrianzén respalda a los cuatro ministros que serán interpelados y se declara “apenado” con Perú Libre

Fuente: Canal N

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, ratificó este miércoles su respaldo a los cuatro ministros que serán interpelados por el Congreso y replicó a la bancada de Perú Libre por anticipar que no daría el voto de confianza a su plancha ministerial, ya que mantendría la misma “hoja de ruta”.

“En esta dinámica de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, reconocemos que podemos ser objeto de llamados para informar o de interpelación. En cada una de sus circunstancias, el Gabinete estará presente. De la misma manera, tengo que informar que el Gabinete está unido y respalda íntegramente a los ministros que acudirán a estas sesiones”, indicó en una rueda de prensa.

El premier indicó que la consigna de la presidenta Dina Boluarte es mantener el Gabinete “unido y cohesionado”, después de la crisis que desató la salida de su exmano derecha, Alberto Otárola, investigado por dos delitos de corrupción. El último lunes, el pleno admitió interpelar a los ministros Víctor Torres (Interior), Raúl Pérez Reyes (Transportes y Comunicaciones) y Leslie Urteaga (Cultura), mientras que en esta jornada dio luz verde a la interpelación del titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Torres y Urteaga serán los primeros en responder al pliego de preguntas sobre su gestión. “Si hay deficiencias, las vamos a corregir. Todos nos encontramos en permanente proceso de evaluación. Donde sea necesario se harán los cambios, pero de momento hay que darle aire al plan para que dé resultados”, apuntó Adrianzén posteriormente.

Gustavo Adrianzén en una imagen de archivo. Foto: PCM/Flickr

En otro momento de su alocución, se declaró apenado con la bancada de Perú Libre, aunque resaltó que respeta la decisión de no otorgarle la confianza. “Me apena realmente haber leído el comunicado de esta agrupación política porque no me han dado la oportunidad de reunirme con ellos. Por lo visto, tampoco van a darme la oportunidad siquiera de escucharme. Hubiera preferido llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del Gobierno; sin embargo, soy absolutamente respetuoso”, apuntó.

La semana pasada, Boluarte presidió la jura protocolaria de todos los ministros que formaban parte de su Gabinete tras la toma de posesión en el cargo de Adrianzén, quien reemplazó a Otárola ante su renuncia por las acusaciones de haber facilitado el contrato de su expareja, Yaziré Pinedo, con el Ministerio de Defensa.

En febrero pasado, la gobernante ya había cambiado a los titulares de Economía, Defensa, Ambiente y Energía y Minas, mientras que los únicos que continúan en el cargo desde diciembre de 2022, cuando llegó al sillón presidencial, son el de Desarrollo Social, Julio Demartini, y la de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

“Queremos estabilidad para el país. ¿Cinco ministros de un total de 19 no es más que suficiente? No es definitivo, claro que no lo es. Seguiremos introduciendo los cambios que las circunstancias lo requieran, pero de momento no estimamos necesario hacer algún otro. Y reitero que este Gabinete se mantiene unido”, zanjó el premier al dar por concluida la conferencia.

De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, Adrianzén —representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA)— aceptó el premierato sin aspavientos y admitió que Boluarte interviniera en el nombramiento de prácticamente todos los nuevos funcionarios de la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), como el vice de gobernanza territorial, el secretario general o el jefe del gabinete de asesores de PCM.

La misma publicación mencionó que, desde hacía meses, Otároa y el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, se encontraban enfrascados en una lucha de poder que partió al gabinete, y al Gobierno en su conjunto, en dos bandos.