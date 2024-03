Yiddá Eslava responde a Magaly Medina por llamarla ‘despechada’: “No me parece justo”

Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi le fue infiel durante su relación sentimental. | Amor y Fuego.

Luego de que se emitieran imágenes en las que se vio a Julián Zucchi besándose al lado de una reportera del programa de Magaly Medina, se habló mucho de este tema y más de uno quedó sorprendido con la decisión del actor argentino. Además, en redes sociales, los cibernautas celebraban su nueva oportunidad en el amor, luego de que su expareja Yiddá Eslava se mostrara en una relación con el fotógrafo Ángel Fernández al poco tiempo de separarse.

Te puede interesar: Magaly Medina asombrada de las declaraciones de Yiddá Eslava: “Es la reacción de despechada, celosa y rabiosa”

Sin embargo, también muchos criticaron que la reportera del programa de Medina Vela tenga una cercanía amorosa con alguien de la farándula. Pese a ello, Magaly sorprendió al salir al frente del lado de su trabajadora y afirmar que su vida personal no debe mezclarse con su trabajo. Pero, en esa misma línea, la popular ‘Urraca’ sorprendió al referirse a Yiddá Eslava y tildarla de ‘despechada’ por sus declaraciones sobre Julián Zucchi.

Al respecto, la actriz de ‘Sí, mi amor’ se pronunció en ‘Amor y Fuego’ y respondió directamente a las palabras de Magaly. Aseguró que no le parece justo que la califique de esa forma y afirmó no estar celosa, ni mucho menos despechada, pues está feliz con su nuevo romance.

Yiddá Eslava confirma traición de Julián Zucchi. Captura/Willax TV

“Creo que es muy fácil agarrar la integridad de una mujer y hacerla puré y no me parece justo. Hay situaciones que ya no puedo tolerar. Como que se diga que estoy celosa, dolida por haberlo visto besándose, cosa que no es cierto, yo estoy realmente feliz con esta nueva relación”, mencionó bastante segura.

¿Qué dijo Magaly Medina de Yiddá Eslava?

Luego de confirmarse el romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, Yiddá Eslava fue consultada al respecto y lejos de solo desearle lo mejor, se mostró un poco incómoda con el hecho. Incluso, mencionó que esta habría sido una estrategia para que las cámaras del programa de espectáculos no lo ‘ampayaran’.

Te puede interesar: Julián Zucchi niega que haya sido infiel a Yiddá Eslava con Priscila Mateo: “Nunca hubo infidelidad”

“Ahora entiendo todo… deberían de preguntar bien, porque tenían a la informante cerca. Ahora entiendo por qué nunca le sacaban ampay a Julián. Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes que le hagan la nota, me da risa, yo digo: ‘Ah, es ella. Ah, bueno, ahora entiendo todo”, expresó al inicio.

Por otro lado, expresó que no cree que este romance esté iniciando, pues encontraba mucha química entre la reciente pareja. “Yo no creo, yo supongo que eso no es un beso de una noche, claramente ¿no?. ¿Tú realmente quieres saber algo más?, pregúntaselo a tu amiga que ella bastante información tiene de mí”, agregó.

Magaly Medina asombrada de las declaraciones de Yiddá Eslava. (Composición Infobae)

Ante estas palabras, Magaly Medina quedó sorprendida y mencionó que esta reacción sería de la de una mujer despecha y rabiosa. “No entiendo su reacción desmesurada, no es una reacción civilizada. Ha tenido la reacción de una mujer despechada, celosa, furiosa y rabiosa”, expresó al inicio.

Por otro lado, mencionó que aún tendría temas personales por resolver sobre su separación de Zucchi y que esa sería la razón de su molestia. “Que ella tenga sus propios fantasmas y no haya resuelto su rabia y frustración personal que haya tenido en su relación con Julián Zucchi, no es nuestro problema”, acotó.

Te puede interesar: Julián Zucchi confirma relación con reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo: “Somos exclusivos”

Finalmente, desmintió que sus reporteros se encarguen de elegir qué sale y qué no en su programa. Aseguró que los encargados de los ampays son un equipo diferente a los reporteros, por lo que no se dejaría llevar por algo que diga un trabajador suyo.

“Un reportero de mi programa no tiene el poder de sacar o no sacar reportajes. La directora periodística soy yo. Los reporteros y los investigadores son dos equipos diferentes. Aquí no sé por qué Yiddá ha dicho que teníamos al informante cerca”, sentenció.