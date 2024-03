La opinión de Arturo Vidal luego que Ricardo Gareca no lo convocó para amistosos de Chile

Ricardo Gareca no convocó a Arturo Vidal a los amistosos de Chile contra Albania y Francia.

Una de las grandes sorpresas de Ricardo Gareca en su primera convocatoria para la selección de Chile, la cual enfrentará a Albania y Francia los próximos viernes 22 y martes 26 de marzo, fue la ausencia de Arturo Vidal, referente histórico de la ‘roja’ y que venía mostrando un gran nivel en sus primeros partidos desde su vuelta a Colo Colo.

Pese a que en el pasado había manifestado su intención de integrar la primera lista del ‘Tigre’, el ‘Rey Arturo’ se tomó con buena actitud su no llamado e incluso pidió a los hinchas dejar trabajar a su flamante DT:

“La nómina está bien, lleva a todos los que necesita para estos partidos. Hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo”, señaló en su canal de Twitch.

Arturo Vidal ha disputado 5 partidos desde su regreso a Colo Colo (EFE/ Adriana Thomasa).

El mediocampista de 36 años reconoció que todavía no se encuentra en su plenitud física, pues lleva pocos cotejos disputados con el ‘cacique’ y manifestó que su mente está puesta en el cotejo que afrontarán este miércoles 13 de marzo frente a Sportivo Trinidense en el Estadio Monumental de Santiago por la fase 3 de la Copa Libertadores, en el cual deberán ganar para clasificar a la fase de grupos. Además prefirió hacer comentarios de sus compañeros citados:

“Yo estoy recién volviendo. Estoy tranquilo, preocupado del partido miércoles, que es muy importante. Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera”, indicó.

La justificación de Ricardo Gareca para no llamar a Arturo Vidal

Ricardo Gareca, en conferencia de prensa, coincidió con la opinión de Arturo Vidal, manifestando que el exfutbolista del Barcelona no se encuentra bien físicamente, pero que cuando mejore tiene muchas chances de ser llamado

“Lo hemos seguido, estaba con algunas molestias y quisimos esencialmente cuidarlo, porque ha tenido algunos inconvenientes que viene arrastrando desde hace un tiempito. Ojalá en Colo Colo abandone esas rachas de molestias. Lo conozco de haberlo enfrentado y de referencias, en general quiere estar, es un jugador de mucho temperamento y difícilmente diga no a decir presente o ser tenido en cuenta. A partir de estar bien físicamente tendrá mejores opciones. En este caso puntual es dejarlo tranquilo y pueda recuperarse bien”, declaró.

Las grandes ausencias en la primera convocatoria de Ricardo Gareca

La ausencia de Arturo Vidal no fue la única que llamó la atención de la primera convocatoria del ‘Tigre’ en la selección chilena. El exDT de Perú también dejó fuera a nombres importantes como los de Gary Medel y Ben Brereton. El primero otro integrante de la ‘generación dorada’ y que tiene un buen presente en Vasco da Gama, mientras que el segundo uno de los jugadores más importantes en el elenco ‘mapuche’ en los últimos años.

Respecto al ‘Pitbull’, el argentino reveló que lo tiene en cuenta, pero que por esta vez prefiere evaluar nuevas opciones: “Que no esté convocado, no significa que no pueda estar en el futuro. Estos son los considerados para estos dos partidos, nada más. El análisis nuestro es simple, queremos ver otras opciones en este momento. Tiene más de 100 partidos internacionales. Yo sé que cuento con él”, indicó.

En el caso del chileno-inglés, la cuestión es más complicada, pues Gareca advirtió como falta de compromiso que hasta ahora no aprenda el idioma español, hecho que le pidió corregir para futuras convocatorias: “Ha estado convocado hace dos años, estuvo en la Copa América de Brasil, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español, si hay interés realmente por estar en la selección porque eso tiene que ver con la convivencia y el día a día”, señaló.