Yiddá Eslava se pronuncia sobre beso de Julián Zucchi con reportera: “A mí no me ampayaron chapando, me juzgaron”

Yiddá Eslava se pronuncia sobre beso de Julián Zucchi con reportera. (Captura: Amor y Fuego)

Fuertes declaraciones. Después del reciente ampay de ‘Amor y Fuego’ sobre el cantante Julián Zucchi con una reportera supuestamente vinculada a ‘Magaly TV La Firme’, la actriz Yiddá Eslava, quien fue pareja del argentino en el pasado, optó por expresar su opinión de manera enérgica en las redes sociales. ¿Qué dijo?

Lejos de hablar del evento en sí, la exchica reality recordó sobre las reacciones que recibió cuando salieron a la luz imágenes de ella con su actual pareja, Ángel Fernández. En una transmisión en Instagram, Eslava defendió sus decisiones y expresó su molestia por el doble rasero en la sociedad.

“Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero”, declaró al principio de su transmisión. Luego, hizo hincapié en el trato que recibió cuando se ampayó con Ángel Fernández: “A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m***”, sostuvo la actriz en su cuenta de Instagram.

Yiddá Eslava se pronuncia sobre beso de Julián Zucchi con reportera de 'Magaly TV La Firme'. (Captura: IG yiddaeslavap)

Sobre la persona ampayada besándose con Julián, comentó: “La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes”, acotó la influencer sobre las imágenes de ‘Amor y Fuego’ en vivo para sus redes sociales.

Eslava aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la reflexión: “Piensen bien cuando van a hablar de alguien, cuando van a referirse a una persona. Estoy cansada de que se mida con una vara distinta a las mujeres y a los hombres. Tiene que acabar de alguna u otra manera”, mencionó.

Como se recuerda, en las imágenes del ampay de Julián Zucchi, se observa al actor y a su acompañante junto a la pared de la discoteca, compartiendo besos y abrazos, disfrutando de la presencia del otro. Cuando se le interrogó sobre las imágenes, el argentino restó importancia al suceso, argumentando que solo estaban disfrutando del momento. “Si estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir ‘no, aléjate, estoy cerrado al amor’”, comentó.

Julián Zucchi protagonizó apasionado beso con reportera que trabajaría con Magaly Medina. (Captura: 'Amor y Fuego')

Yiddá Eslava habla sobre presentar a su nueva pareja a sus hijos

Por otro lado, Yiddá Eslava no dudó en responder sobre cuál sería el momento para presentarle una nueva pareja a sus dos hijos. Incluso, la reportera de ‘Amor y fuego’ le consultó por las imágenes de su expareja Julián Zucchi.

“Ya de por sí, si la persona que uno elija tiene que demostrar respeto y ya de ahí a presentarle a los hijos es otra instancia”, sostuvo la exchica reality para las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Yiddá Eslava habla de la casa que compró con Julián Zucchi

Hace poco, Yiddá Eslava habló sobre la residencia que compartía con su expareja Julián Zucchi en Argentina, aclarando que inicialmente la adquirieron juntos para su familia, pero que ahora la propiedad pasará a ser exclusivamente de Zucchi.

“La casa la compramos los dos. La compramos para la familia, pero ahora, lógicamente, es la casa de él con mis hijos y la de acá, la mía con mis hijos”, expresó Eslava.

Este pronunciamiento surge luego de que hace unos días, Julián mostrara la residencia en un enlace con un programa de Perú, describiendo el barrio de Tigre donde se ubica como muy tranquilo y seguro. “Se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. Acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos”, afirmó Zucchi en ese momento.