Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy martes 12 de marzo

Magaly Medina inició su programa hablando sobre el regalo que recibió Brunella Horna por parte de Richard Acuña en el día de su cumpleaños. La periodista le llamó la atención al empresario por no darle lo mejor a su esposa, por lo que tildó de ‘austero’.

Asimismo, le recordó a Christian Cueva que él se acobardó cuando le propusieron hacerle una entrevista vía zoom, ya que ella no podía viajar hasta Barcelona para estar cara a cara.

Magaly Medina también le respondió a Michelle Alexander por los cuestionamientos que recibió por parte de ella. En ese sentido, la ‘Urraca’ le dejó en claro a la productora de serie y novelas que no la respeta por haber hecho una biografía no autorizada de ella.

“Esta señora tiene conmigo un pasado, la conchuda es ella, debería aceptar todo lo que se diga aquí. No recuerda cuando creo a ‘Magnolia Merino’. Se tomó el trabajo de hacer una biografía no autorizada, solo de rumores de la calle, justo cuando entro a prisión fue de lo más cobardes. Por eso, no la respeto, ni la respetaré, y que siga defendiendo a su yerno”, sostuvo.