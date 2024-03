Selección peruana: las principales ausencias en la primera nómina de Jorge Fossati de cara a los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana

Perú se prepara para los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana, aunque no contará con algunos baluartes. - Crédito: AFP

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, ha dado a conocer su primera convocatoria oficial pensando en los amistosos internacionales de marzo contra Nicaragua (viernes 22 / estadio Alejandro Villanueva) y República Dominicana (martes 26 / estadio Monumental).

En su llamado han surgido algunas caras nuevas como Erick Noriega y José Rivera, pero también ha llamado la atención de varias ausencias que integraban la columna vertebral del equipo en los últimos años. Según el propio seleccionador la decisión pasó por un tema netamente de estado de forma.

Renato Tapia se perderá tres partidos de Celta de Vigo después de 12 titularidades consecutivas

De tal manera que las omisiones más llamativas en la lista de Fossati son Renato Tapia (Celta de Vigo / LaLiga) y André Carrillo (Al-Qadisiyah / Saudi First Division League). Ambos quedaron afuera de los encuentros amistosos por lesiones y deberán recuperarse en sus respectivos clubes.

En esa misma línea, no fueron citados Pedro Aquino (Santos Laguna / Liga MX), Santiago Ormeño (Puebla / Liga MX), Jairo Concha (Universitario de Deportes / Liga 1), Christofer Gonzales (Universitario de Deportes / Liga 1), Jhilmar Lora (Sporting Cristal / Liga 1), Carlos Zambrano (Alianza Lima / Liga 1), Christian Cueva (Al-Fateh / Saudi Profesional League) y José Carvallo (Universidad César Vallejo / Liga 1).

André Carrillo es pieza clave en Al- Qadisiyah

El mal inicio de Perú en las Eliminatorias 2026

La selección peruana tuvo un arranque verdaderamente estrepitoso en el proceso mundialista a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. De 18 unidades posibles sólo se han cosechado dos producto de dos empates y cuatro derrotas.

En líneas generales, la ‘bicolor’ inició con un esperanzador empate sin goles contra Paraguay, en Ciudad del Este. Luego sumó su primera derrota 0-1 contra Brasil, en el estadio Nacional. Lo que vino en adelante fueron caídas: 2-0 contra Chile, en Santiago, 2-0 a manos de Argentina, en Lima, y 2-0 ante Bolivia, en La Paz. La última aparición se selló con una igualdad a uno ante Venezuela, en el Nacional.

Perú vs Paraguay: resumen del partido por Eliminatorias 2026 | Movistar Deportes

Esa preocupante situación originó que la Federación Peruana de Fútbol le retirara la confianza al entrenador Juan Reynoso, cuyo paso por la Villa Deportiva Nacional en poco más de un año y medio fue más que desalentador.

Así las cosas, el presidente de la FPF tomó la decisión de apartar al ‘Ajedrecista’ para llamar a Jorge Fossati, cuya primera temporada en la Liga 1 cerró con broche de oro al conseguir el campeonato nacional con Universitario de Deportes rompiendo una sequía de una década sin galardones.

Perú igualó 1-1 ante Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026

Una vez instalado en la VIDENA, Fossati reconoció sus objetivos inmediatos: “Resultados no podemos prometer, porque el que lo hace no sabe nada de esto. Pero prometemos entrega, honestidad, que quiere decir cumplir con la tarea de la mejor manera”.

Asimismo, en su última entrevista con Infobae Perú no dejó escapar la oportunidad para referirse a una hipotética clasificación a la Copa del Mundo 2026. “Para mí sería una enorme alegría, porque nunca tomo esto como personal. La enorme felicidad mía pasaría, en este caso, por la felicidad de todos los peruanos. O de todos los buenos peruanos, no sé si de todos. Porque no sé si todos se van a poner contentos si clasificamos al Mundial”, sentenció.