La incomodidad de Jorge Fossati con los clubes de la Liga 1 que no prestaron a sus jugadores para el Preolímpico Sub 23

El técnico uruguayo dijo que fue una mala decisión, sobre todo porque se podrían mostrar a nivel internacional. (Video: Movistar Deportes).

Jorge Fossati anunció la lista de futbolistas convocados para los amistosos que sostendrá la selección peruana contra Nicaragua y República Dominicana el viernes 22 y martes 26 de marzo por la fecha FIFA.

Dos de las principales novedades fueron Diego Romero y Erick Noriega, quienes tienen pocos partidos en primera división. Cuando le preguntaron sobre este tema, el estratega uruguayo reveló que valoró bastante sus actuaciones en el Preolímpico que disputaron con la Sub 23 a inicios de año.

El DT de la ‘blanquirroja’ también aprovechó para hacer un llamado de atención a los clubes de la Liga 1 que decidieron no prestar a sus jugadores para el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos que, debido a que no se trataba de una competición FIFA, cada equipo tenía la potestad de decidir si cedía o no a sus elementos:

“Hace dos meses Diego Romero y Erick Noriega jugaron cuatro partidos y en los cuatro estuvieron notable, los dos. Que pena, que pena, que no hayan ido otros jugadores porque los clubes no los prestaron, que pena. Creo que fue una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligente, porque si quieren proyectarlos internacionalmente, nada mejor que permitirles que jueguen en la selección y no cambiar de que estén en un Preolímpico por estar en dos partidos amistosos con el club”, declaró en conferencia de prensa.

Erick Noriega y Diego Romero (segundo y quinto arriba), destacaron en la selección peruana sub 23 que disputó Preolímpico en Venezuela. Crédito: FPF

El ‘Flaco’ consideró que la ‘bicolor’ pudo tener una mejor participación si iba con los mejores Sub 23 que tenía a disposición, aunque se cuidó de no menospreciar a los que disputaron dicha competición, pues tuvieron la responsabilidad de representar al país frente a chicos que los superaban en edad. Recordemos que en la lista presentada por ‘Chemo’ Del Solar había muchos elementos de 19, 18 o hasta 17 años:

“Yo ahora veo a jugadores en primera y digo, que pena, por qué no los dejaron ir, Perú iba a estar mejor representado. Con todo respeto a los que fueron, pero varios de ellos fueron adelantando procesos, con una edad para jugar una Sub 20 y fueron a disputar contra hombres de 22 años”, indicó.

Por último, el técnico de 71 años reveló que hay otros futbolistas que participaron del Preolímpico que están en su radar, pero que no los pudo citar debido a la limitación en la cantidad de convocados que podía incluir en la lista:

“En el caso de Diego y Erick, aprovecharon muy bien la oportunidad, y alguno más que está en el radar, pero que hay un tema de cupos que me limita, no porque no tengamos ganas de traerlo”, finalizó.

Joao Grimaldo fue uno de los futbolistas que no recibió permiso para participar del Preolímpico 2024. Crédito: Prensa SC

¿Qué clubes no cedieron a sus futbolistas al Preolímpico?

José Guillermo Del Solar, director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, y quien asumió la responsabilidad de dirigir a Perú en el Preolímpico, dio detalle de los jugadores que no recibieron el permiso de sus clubes para participar del campeonato Sub 23 disputado en Venezuela.

Uno de ellos fue Sporting Cristal, que no permitió que Joao Grimaldo ni a Jostin Alarcón se unan al elenco de ‘Chemo’, aunque no tuvieron problemas en ceder a Rafael Lutiger, Adrián Ascues, Alejandro Pósito y Ian Wisdom.

Mismo caso de Alianza Lima, que se negó a ceder a Catriel Cabellos, pero sí dio el permiso a Marco Huamán, Bassco Soyer y Víctor Guzmán. Asimismo, Melgar prefirió conservar a Matías Lazo y Kenji Cabrera.

Las otras tres negativas provinieron de clubes del extranjero, ya que Pumas UNAM de México, Gil Vicente de Portugal y Defensor Sporting de Uruguay se negaron a enviar a Piero Quispe, Jesús Castillo y Alfonso Barco respectivamente.