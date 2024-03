'Metiche' indignado con Karla Tarazona por menospreciar su amistad: “Yo siempre te defendí”. | Panamericana.

Christian Domínguez se encuentra viviendo un momento complicado tras su escandalosa separación de Pamela Franco. Como se recuerda, el cumbiambero le fue infiel, en más de una ocasión, a la madre de su hija, además de ser tildado de ‘soplón’ por haberle contado a Pamela López la relación clandestina que tuvo su expareja con Christian Cueva.

Pese a la polémica en la que se vio envuelto, el cumbiambero no ha dejado de lado sus responsabilidades como padre, por lo que se habría refugiado en el hijo que tuvo con Karla Tarazona. Asimismo, hace poco fue captado en el gimnasio junto a la conductora de televisión, despertando algunos rumores.

Sobre estas imágenes, el popular ‘Metiche’ no dudó en dar a entender que entre el cantante de cumbia y la locutora radial pudo haber renacido la llama del amor. Sus declaraciones causaron mucha molestia en su compañera, quien no dudó en responderle y ningunear su amistad.

Karla Tarazona justifica visita de Christian Domínguez a su casa. Panamericana TV.

“No sé qué tanto habla como si él hubiera estado a mi costado en mis peores momentos, las únicas personas que estuvieron a mi costado y supieron lo que realmente pasó son mis mejores amigos pero él no estuvo ahí. Ya pasaron los años y yo siempre le dije a él que las cosas con Christian se aclararon, que nos llevamos de las patadas, sí claro, que la relación terminó hasta las patas, sí claro, dile que yo tengo memoria al igual que él, yo no olvido las cosas, pero ya pasaron muchos años, los tiempos han cambiado y tenemos una muy buena relación como papás”, indicó.

Las palabras de Karla Tarazona causaron gran tristeza en Kurt Villavicencio, recordándole que él siempre la apoyó, especialmente cuando se dio a conocer que Christian Domínguez le había sido infiel con Isabel Acevedo.

“Creo que se ha olvidado que en 2016, cuando ella estaba en el reality de Gisela Valcárcel y yo en otro canal... ya se olvidó todo lo que yo la defendí de Christian Domínguez. Recuerdo, cuando él fue a un programa de ATV yo tenía una lista de preguntas sobre toda la infidelidad, Christian no me quiso contestar, evadía todas las preguntas. Yo siempre te defendí Karla Tarazona de esa infidelidad que cometió Christian Dominguez y parece que Karla se ha olvidado”, comentó molesto.

Karla Tarazona y la curiosa condición para conducir con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Sin embargo, ‘Metiche’ reconoció que durante la época que le fueron infiel a Karla Tarazona, él no era tan cercano a la conductora de televisión, pero eso no significó que no se pudiera conmover con su caso, especialmente porque ella hace poco había dado a luz a su tercer hijo.

“Yo no estuve pegado a ella, pero qué le contó ella a todo el Perú, la infidelidad que cometió Christian con la Chabela, a quién no le va a conmover, que habiendo dado a luz te saquen la vuelta en tus narices”, acotó el presentador de Panamericana Televisión.

Karla Tarazona solo tiene una relación de padres con Christian Domínguez

Karla Tarazona siempre ha dejado en claro que su relación con Christian Domínguez, luego de la infidelidad que sufrió, es de padres, pues sabe perfectamente que el bienestar de su hijo se encuentra primero.

Asimismo, siempre que se lo ha cruzado lo saluda con total cordialidad. Por ello, cuando intentan relacionarla con el cumbiambero se molesta. “Ya que se deje de hablar tanta tontera parece que su fantasía... qué se ve ahí, dos personas entrenando, cuál es lo raro, si me lo he cruzado hasta en conciertos”, comentó.