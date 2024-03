La continuidad de Alejandro Restrepo en Alianza Lima pende de un hilo: ¿Qué partido marcaría su destino?

Alejandro Restrepo registra 4 victorias y 3 derrotas en el Apertura 2024. - Crédito: Alianza Lima.

Lo hecho por el estratega Alejandro Restrepo en Alianza Lima en poco más de un mes de trabajo está dejando una enorme disconformidad entre los aficionados y las autoridades deportivas en La Victoria. En resumidas cuentas, su gestión está llevando al plantel a alejarse de los primeros lugares de la clasificación en el Apertura 2024.

De momento, la institución ‘blanquiazul’ se ubica en la quinta plaza de la tabla de colocaciones con 12 unidades de 21 posibles producto de cuatro triunfos y tres derrotas. Si bien las estadísticas no son del todo desalentadoras, las caídas se dieron en situaciones vitales: 0-1 a manos de Universitario, 2-0 contra Asociación Deportiva Tarma y 1-2 frente a Sporting Cristal.

Precisamente esas caídas no dejaron indiferente a nadie. Desde la cúpula dirigencial de Alianza Lima, ahora, analizan con demasiado cuidado la continuidad del colombiano Restrepo. No desean tomar decisiones apresuradas, pero si se suma un nuevo descalabro en el certamen doméstico lo más probable es que se tomen cartas en el asunto que desemboquen en un volantazo automático en beneficio del equipo.

Alejandro Restrepo se fue del Deportivo Pereira en noviembre de 2023 y estará al mando de Alianza Lima por todo el 2024 - crédito Alianza Lima

Alejandro Restrepo, en la cuerda floja

El caso del exentrenador del Deportivo Pereira, club con el que hizo una enorme campaña en Copa Libertadores 2023 alcanzando los cuartos de final aunque cosechando un ciclo irregular en la Primera A, es demasiado particular porque existe un proyecto a largo plazo que desea respetarse, pero la reciente inestabilidad en materia de resultados generaría un cambio radical en las posiciones.

Así pues, no sería descabellado que al más mínimo revés sea separado de su cargo. De hecho, desde Radio Programas del Perú adelantaron que se sopesa darle un ultimátum que regiría a partir de la siguiente jornada contra Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Los 'celestes' remontaron y se quedaron con tres puntos importantes para el primer certamen del año. (Video: Liga 1 Max)

“¿Qué sucede si Restrepo no le gana a Cienciano? Lo que han indicado, en el textual, es vamos a empezar a evaluar. Entiendo que opciones, no hay una ratificación a Restrepo por lo menos en el mensaje”, dijo el periodista Kevin Pacheco una vez que acabó el duelo contra Sporting Cristal (1-2), en el estadio Nacional.

De tal manera que gran parte del futuro de Alejandro Restrepo en Matute dependerá de que saque adelante la próxima contienda en Cusco. Vale precisar que los de Óscar Ibáñez están mejor ubicados en el torneo y se mantienen invictos en su recinto registrando dos victorias (1-0 vs Comerciantes Unidos | 3-2 vs Sport Boys) y dos empates (2-2 vs Sporting Cristal | 2-2 vs Carlos A. Mannucci).

Alejandro Restrepo vive un momento complicado en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

¿Qué es lo que viene para Alejandro Restrepo en el Apertura 2024?