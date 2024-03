Jefferson Farfán confirma que se encuentra soltero tras haber anunciado la existencia de su cuarta hija

Jefferson Farfán se encuentra soltero. (Foto: Captura de IG)

Jefferson Farfán se convirtió en el centro de atención luego de hacer una fuerte revelación en el estreno de su podcast ‘Enfocados’. El exfutbolista e ídolo de la selección peruana, confesó que hace un año y dos meses se convirtió en padre por cuarta vez, solo que prefirió mantener en reserva la identidad de su pequeña.

Te puede interesar: Jefferson Farfán enfrenta denuncia por violencia familiar: Olenka Mejía pidió ayuda al Ministerio de la Mujer

El exjugador de Alianza Lima señaló durante la conversación que tuvo con Paolo Guerrero que su familia se encuentra sumamente contenta por la llegada de esta nueva integrante. Además, la mamá de la pequeña también estaba muy feliz por haberse convertido en madre.

“Tuve una bendición más. Hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luhana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz. Mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, dijo.

Darinka Ramírez sería la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. IG @darinkaramirez1

Tras esta revelación, muchos pensaron que Jefferson Farfán estaba nuevamente enamorado; sin embargo, él descartó esta idea, asegurando que desde hace un buen tiempo atrás esta soltero y desea mantenerse de esa manera durante un tiempo más.

Te puede interesar: Jefferson Farfán le confiesa a Paolo Guerrero durante entrevista que no tendrá más hijos: “Ya cerré la fábrica”

De esta manera, el exfutbolista descartó tener algún tipo de romance con la madre de su última hija. “La gente sabe que yo estoy soltero hace tiempo, disfrutando de la vida, yo se que ustedes quieren estar como yo pero no pueden”, dijo ante la sorpresa de sus compañeros.

Cabe precisar que Jefferson Farfán señaló que no quiso decir que había tenido una nueva hija debido a que no deseaba que la historia con sus hijos se repita, y es que ellos se vieron expuestos luego que su relación con Melissa Klug terminara de manera intempestiva.

Darinka Ramírez sería la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. IG @darinkaramirez1

Asimismo, la popular ‘Foquita’ no quiso dar más detalles del nacimiento de su hija, solo que estaba feliz. Por este motivo, el programa ‘América Espectáculos’ se encargó de difundir dicha información, asegurando que la modelo Darinka Ramirez es la madre de la última hija del exjugador de fútbol.

Jefferson Farfán no quiere tener más hijos

Luego de revelar que tiene cuatro hijos, Jefferson Farfán le dijo a Paolo Guerrero que ya no desea que su familia siga creciendo, por lo que se habría sometido a una vasectomía. Sin embargo, dejó en claro que congeló espermatozoides por si más adelante decide tener una nueva familia.

Te puede interesar: Jefferson Farfán revela que tiene una hija de año y medio: “No quería exponerla, soy muy feliz”

“Cuatro (hijos) ya hermano. No, ya no. ¿No sabes lo que me he hecho? Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja. Por si acaso, uno nunca sabe más adelante. Ahí su panal. Hermano, tú si no dejes ni m....”, aseguró el exjugador de Alianza Lima.

Tras ello, Roberto Guizasola bromeó con el futbolista sobre los efectos colaterales de someterse a dicho procedimiento. “Dicen que esa vaina tiene efecto rebote y a mí me está preocupando eso. Cuidado, demonio”, dijo entre risas.