Políticos y ciudadanos en contra del Congreso: Rechazan inhabilitación de dos miembros de JNJ

“No permitamos que el Congreso capture la justicia”: reacciones luego de aprobarse investigación express contra la JNJ| Composición Infobae (Andina)

El jueves 7 de marzo, el Congreso de la República decidió inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de designar jueces y fiscales. Con 67 votos a favor, la mayoría de legisladores optó por remover a Tello del cargo porque supera la edad límite de 75 años para ejercer esta función. En el caso de Vásquez, los parlamentarios primero votaron en contra de inhabilitarlo; sin embargo, se aprobó una reconsideración para volver a decidir su destino en el puesto de juez y con 67 votos decidieron que no podrá ejercer cargo público hasta el 2034.

Ciudadanos y políticos reaccionaron en contra de esta decisión, que se concretó en medio de irregularidades, pues se contabilizó el voto del parlamentario José Luna (Podemos Perú), a pesar de que integra la Comisión Permanente del Congreso y el reglamento indica que no puede hacerlo. De no haber contado su decisión, no hubiesen alcanzado los votos necesarios para inhabilitar a Inés Tello. Sin embargo, el Congreso comunicó que Luna no votó en la Comisión Permanente, por lo que no pueden anular el voto que dio en el Pleno.

Como se sabe, tras el debate de la sesión del Pleno, la mayoría de congresistas decidió inhabilitar solo a dos miembros de la JNJ. En ese sentido, permanecerán en sus cargos los magistrados Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Guillermo Thornberry, María Zavala, y Henry Ávila. Todos ellos habían sido denunciados ante el Parlamento por cometer faltas graves, pero los votos no fueron suficientes para prohibirles ocupar altos cargos públicos en los próximos diez años.

Organizaciones internacionales venían alertando que la voluntad de los parlamentarios, de remover a los miembros de la JNJ, radica en la afectación del ente público encargado de elegir a los fiscales que los investigan por distintos casos de corrupción.

Luego de que oficializaron la inhabilitación de los dos magistrados, la expremier Mirtha Vásquez señaló que se acaba de cometer un “golpe parlamentario” al negociar los votos necesarios para remover a Inés Tello y Aldo Vásquez de sus cargos.

“Es una vergüenza este circo que monta el Congreso. Los congresistas claramente no deciden su voto en base a fundamentos sino en razón a negociaciones, por ello los cambios abruptos de los mismos. Estas son evidencias claras de que este proceso es un golpe del autoritarismo”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Políticos y exaltos funcionarios se pronunciaron respecto a decisión del Congreso que inhabilitó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia.

La excongresista Indira Huilca opinó lo mismo e hizo énfasis en presuntas irregularidades presentadas en la votación virtual.

“Qué tal negociado en los cambios de voto para la reconsideración en el Congreso y cuánta informalidad con esas votaciones virtuales. La pandemia ya no es razón. ¿No hay congresistas honestos que exijan que se elimine esa ociosidad de no ir al pleno en votaciones importantes?”, comentó.

En relación a la presunta votación irregular de José Luna, Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, confirmó que el reglamento del Parlamento indica que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno. En entrevista con Canal N, se hizo énfasis en que otros integrantes de este grupo de trabajo también habrían dado su voto en la sesión, lo que contraviene las normas internas.

“Lamentablemente no hemos podido estar en toda la secuencia. Según dicen, no solo es un congresista (...). Eso se tiene que aclarar porque sería una violación flagrante del reglamento del Congreso”, indicó.

Exfuncionario público emitió su opinión sobre lo ocurrido este jueves 7 de marzo en el Pleno del Congreso. (Canal N)

Rosario Sasieta, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), publicó un tuit en el que señaló lo mismo.

En tanto, Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aclaró que en el caso de destitución de altas autoridades del Estado peruano no deben contabilizarse los votos de los miembros de la Comisión Permanente.

“La Constitución es clara cuando señala que el Congreso, sin la Comisión Permanente, vota en los casos de destitución de altas autoridades del Estado. No diferencia -lo cual sería absurdo- si se trata de miembros o votantes. El voto de Luna, vicia la votación. Que lo hayan hecho antes -claro ejemplo de cuán viciadas son muchas prácticas parlamentarias- no reemplazan la norma”, resaltó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado constitucionalista Omar Cairo, representante legal de Inés Tello, negó que el Congreso haya inhabilitado a su clienta, pues vulneraron el reglamento interno y la Constitución al contar el voto de José Luna.

“Esta es una situación de hecho que no produce ninguna eficacia jurídica, ninguna vinculatoriedad a mi patrocinada y por lo tanto ella sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, dijo.