Magaly Medina afirma tener motivos fuertes para alejarse de Ezio Oliva: “Cuando alguna conducta no me gusta, me alejo”

Fuertes revelaciones. En la última parte del programa ‘Magaly TV La Firme’ de este 7 de marzo, la conductora Magaly Medina tomó un momento para abordar las declaraciones del cantante Ezio Oliva sobre su relación y distanciamiento con la periodista.

Oliva mencionó recientemente en el podcast de Verónica Linares, ‘La Linares’, sobre el inesperado alejamiento de la popular ‘urraca’. A pesar de haber sido amigos cercanos en el pasado y de compartir viajes juntos, incluyendo Europa y su matrimonio, ante esto el cantante expresó su confusión sobre el motivo del distanciamiento.

Como era de esperarse, la reacción de Medina ante estas declaraciones se esperaba con interés, y la conductora no defraudó al abordar el tema y compartir su perspectiva sobre la situación en su programa televisivo. ¿Cuál fue su respuesta?

““No sé qué pasó con Magaly, éramos amigos, estuvo en mi matrimonio, fuimos juntos a Europa, nos distaciamos. Con Alfredo sí hablo, creo habérmela cruzado un par de veces y siempre la he saludado, no sé qué pasó con Magaly, no creo que haya algo muy concreto”, fue el comentario que hizo el esposo de Karen Schwarz.

Magaly Medina, por su parte, explicó brevemente su alejamiento de Ezio Oliva en su programa televisivo. “Yo me alejo de lo que mi intuición o mis corazonadas me dicen ‘acá no es’. Ya los años hacen que uno sea más selectiva en torno a mis afectos, prefiero los poquitos, chiquitos, pero con los que pueda contar siempre, cuando alguna conducta no me gusta no soy de reclamar, cuando veo algo que no me gusta, que no forma parte de lo que quiero en mi entorno más cercano, sencillamente solo me alejo”, dijo en respuesta la figura de ATV.

Aclaró que no hubo ninguna pelea específica entre ellos, y que ese tema lo dejaba ahí, pues no quiere repercusión. “No ha pasado nada especial, una pelea, sencillamente hay cosas que noto... dejo de querer, dejo de tener afecto o respeto por algunas personas y punto, no hay más explicación al respecto, soy rara, pero tengo mis motivos y no es una cuestión que se tenga que hacer pública, sería alargar esto y convertirlo en una telenovela”, finalizó.

Ezio Oliva y la vez que negoció para que Magaly Medina no lo ampaye

En una reveladora entrevista con Verónica Linares para su programa ‘La Linares’, el cantante Ezio Oliva abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su difícil travesía tras el fin de su banda ‘Ádammo’. El artista confesó que quedó en bancarrota luego del cese de la agrupación, y se vio obligado a buscar alternativas para sobrevivir en medio de la crisis económica.

“Cuando terminó Ádammo, quedé en bancarrota”, admitió Oliva. Fue entonces cuando decidió recurrir a la venta de zapatillas como una forma de generar ingresos. Recordó que acumulaba una gran cantidad de pares de calzado de una marca que lo había auspiciado durante la etapa de su agrupación, y vio en ellos una oportunidad para salir adelante.

Con cerca de 200 pares de zapatillas en su posesión, el cantante elaboró un plan para comercializarlas. Sin embargo, temía ser expuesto por los programas de espectáculos mientras realizaba transacciones en la calle. Para evitar ser ‘ampayado’, tomó precauciones e incluso estaba dispuesto a pagar para proteger su privacidad y mantener en secreto su nueva fuente de ingresos.

“Mientras estaba en el óvalo Gutiérrez, vi a la gente de la revista de Magaly tomando fotos a quienes salían del cine. Me pregunté cómo evitar ser descubierto mientras vendía zapatillas para sobrevivir”, explicó el cantante. Adoptó medidas como negociar con compradores para mantener en silencio su actividad comercial y proteger su imagen pública.