Denuncia de Olenka Mejía a Jefferson Farfán fue admitida por el Poder Judicial: exfutbolista deberá pasar entrevista

Olenka Mejía interpuso una denuncia contra Jefferson Farfán por violencia familiar, este hecho se dio luego de que las partes implicadas se encontraran durante las declaraciones que debían exponer por la demanda que el exfutbolista interpuso contra la empresaria por difamación.

Al salir de la sala, luego de hablar del tema, Mejía se dirigió a la comisaría de San Isidro en donde acusó al popular ‘Foquita’ de violentarla psicológicamente. Señaló que viene siendo amenazada por lo que está temerosa de lo que podría pasarle y es por ello que decidió denunciarlo.

“Constantemente recibe amenazas mediante llamas telefónicas, donde le dicen que tenga cuidado, que ya no hable más, que cuide de los suyos, debido al término de la relación sentimental que mantuvo en el 2022 con el denunciado. También refiere que la hostiga realizándole denuncias falsas en la Fiscalía, denuncias por difamación, donde se refiere a ella como una estafadora, una meretriz, humillándola y denigrándola como madre y como mujer, entre otros adjetivos calificativos, lo cual ha ocasionado en la denunciante zozobra, preocupación, ya que no puede desempeñarse con normalidad en sus actividades diarias, ya que teme por su vida y por la de su familia, lo cual refiere que la ha perjudicado emocionalmente, psicológicamente y económicamente”, se lee en el parte policial.

Denuncia de Olenka a Farfán fue admitida

Este jueves 7 de marzo, ‘Amor y Fuego’ tuvo acceso a la denuncia de Olenka Mejía contra Jefferson Farfán. Según se leyó en el documento, la acusación en contra del exfutbolista que fue interpuesta en el 7mo Juzgado de Familia en donde se señala a Jefferson Farfán como la persona agresora y Olenka Mejía como la víctima, llegó hasta manos del Poder Judicial.

La imputación es por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Además de recibir la denuncia, se ha citado a Jefferson Farfán para pasar por una entrevista personal sobre este tema. Luego de darse a conocer esta información, ni Olenka Mejía, ni Jefferson Farfán se han pronunciado al respecto. Por ello, se espera que nuevamente se vean los rostros al dar declaraciones próximamente.

Olenka Mejía aclaró que interpuso una denuncia y no una demanda

En un post en sus redes sociales, la empresaria aclaró que solo denunció al exfutbolista. Afirmó que lo único que busca es obtener garantías para su vida porque se siente amenazada. “Han interpretado mi denuncia como una demanda y no; no es una demanda, no pedí reparación civil, absolutamente nada. La única finalidad de mi denuncia es pedir garantías necesarias e investigar de dónde provienen dichas cuentas y números, ya que los mensajes amenazándome y chantajeándome han ido elevando límites” comenzó señalando en su publicación.

Por otro lado, aclaró que sufre de maltrato psicológico hace bastante tiempo por lo que no quiere callar más. “El maltrato psicológico lo vengo recibiendo hace 3 años ya que me indican e imponen demandas falsas (...) La jueza comprobó que hubo una relación (con Jefferson Farfán) y dictaminó el archivo definitivo, por lo que no podría demandarme por lo mismo, pese a eso lo ha hecho dos veces más, por lo que no entiendo el ensañamiento hacia mi persona. No deseo hacer perder el tiempo a la PNP ni al Ministerio de la Mujer, teniendo conocimiento de muchos casos que atraviesa el país, por lo que pido disculpas, pero me veo en la obligación de pedir ayuda”, finalizó.