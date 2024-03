Roberto Mosquera analizó debut de Paolo Guerrero y advirtió presión extra para el duelo por Copa Sudamericana 2024

Roberto Mosquera, técnico de César Vallejo, se refirió al debut de Paolo Guerrero en el fútbol peruano y al duelo por Copa Sudamericana 2024 ante Sport Huancayo

El sábado 2 de marzo, el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, jugó por primera vez en la Liga 1 2024 y pese al amargo resultado, empate 2-2, consiguió marcar en su debut. No obstante, causó sorpresa que su entrenador, Roberto Mosquera, no se encontró en la zona técnica para dirigir el juego entre ‘poetas’ e ‘imperiales’.

Cuatro días después del partido, el experimentado entrenador de UCV reapareció para explicar su ausencia en el duelo por la fecha 6 del Torneo Apertura. La ‘Mosca’ reveló que sufrió de dolencias en la espalda, pero confirmó que para el choque contra Sport Huancayo por Copa Sudamericana 2024 retornará a sus funciones.

“Sí, estamos recuperándonos de un problemas en el nervio ciático, que me dejó fuera de prácticas por varios días, eso influye en todo, pero vamos a llegar bien para mañana. Estamos preparados”, indicó en diálogo con Canal N.

Su opinión del debut goleador de Paolo Guerrero

Mosquera Vera señaló que el estreno del ‘Depredador’ Guerrero en balompié peruano lo visualizó mediante televisión al estar impedido de acercarse al recinto deportivo por temas de salud. El DT de 67 años destacó las virtudes del artillero y aseveró que su aporte será vital a lo largo de la campaña.

“Bien, lo tuve que ver por televisión, pero bien. Paolo tiene una calidad excelente, una técnica excelente y ahora que se contagie de lo que queremos en el campo, creo que va a ser importantísimo”.

César Vallejo enfrentó a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Como se recuerda, Guerrero Gonzáles viene de consagrarse campeón en la Copa Sudamericana el pasado 2023 con Liga de Quito y el estratega considera que ello genera una presión adicional en el plantel para hacer una mejor presentación.

“Sí, está dentro de sus logros este torneo. Eso nos obliga a ser mejores”.

Por último, el exfutbolista dijo no tener conocimiento de un posible arribo del entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, a la ‘ciudad de la eterna primavera’ para ver el César Vallejo vs Sport Huancayo. No obstante, afirmó que será bienvenido de viajar al norte del país.

“No estoy enterado (de la llegada de Jorge Fossati a UCV), pero será bienvenido”.

José Carvallo aguarda la clasificación

Este jueves 7 de marzo, UCV se medirá con el ‘rojo matador’ por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 y uno de sus referentes, el golero José Carvallo, aguarda la clasificación al competir en condición de local.

“Estamos de locales, tenemos que ganar y esperar que podamos conseguirlo. Creo que vamos a dar lo mejor para mañana”, dijo en Canal N.

El ex Universitario de Deportes volvió a elogiar a Paolo Guerrero e indicó que pese a su veteranía, cuenta con un estado físico inmejorable.

“La verdad es que Paolo vino bien, no me ha sorprendido. Está con un estado físico formidable a sus 40 años. Somos un equipo y él va a poner su granito de arena para conseguir la clasificación”

Finalmente, Carvallo Alonso, quien estuvo convocado a la ‘blanquirroja’ tanto con Ricardo Gareca y Juan Reynoso, habló de un posible llamado por parte de Jorge Fossati para los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana en marzo.

“Uno trabaja para su equipo en primer lugar y si se da es un orgullo, una bendición, poder estar en la selección, pero para eso tienes que pensar 100% en tu club y estar bien en cuanto a regularidad”, concluyó.