Christian Cueva es atendido en España por eminencia de la medicina que trató a deportistas de élite mundial

Christian Cueva está convencido de que su carrera no ha terminado más allá de que su última experiencia en Alianza Lima fue desalentadora. Sin embargo, debe atender un asunto primordial para retornar a los gramados tanto a nivel de clubes como en la selección peruana.

Iniciando el 2024, el mediocampista de la ‘bicolor’ enrumbó con destino a España para atender una lesión crónica a la rodilla, la cual mermó su estado de forma a tal punto de alejarlo por mucho tiempo de la actividad deportiva. El diagnóstico de la dolencia que puso en jaque al ‘10′ fue una rotura de ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha.

Para superar aquel impase físico, Cueva se puso en manos de un médico reconocido a nivel mundial que ha tratado por más de 30 años toda clase de lesiones de rodilla de distintos futbolistas que marcaron época y otros que están en pleno auge. Los deseos de Christian de volver a su mejor performance pasa por la evaluación del experimentado traumatólogo Ramón Cugat, director del afamado centro médico Instituto Cugat.

Christian Cueva recibió tratamiento de su rodilla en España.

Ramón Cugat, la eminencia de la salud de las rodillas más caras del mundo

Gran conocedor de la medicina del deporte y de las lesiones óseas, Ramón Cugat es un médico español traumatólogo de amplio recorrido que, además, es especialista en cirugía ortopédica. Toda su vida ha estado ligada a las lesiones de rodilla de los deportistas más importantes del mundo.

Al momento de acudir al quirófano, Cugat se encontró con genios del balón como Johan Cruyff, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Otros cracks como Carles Puyol, Cesc Fábregas, Fernando Torres y Pep Guardiola también pasaron por intervenciones quirúrgicas protagonizadas por el especialista formado en Estados Unidos.

Ramón Cugat es un médico traumatólogo con amplia experiencia en operaciones de rodilla. - Crédito: La Voz de Galicia

Hace no mucho, Ramón atendió las lesiones de Ansu Fati y Gavi como también supervisó una dolencia de Erling Haaland, a quien conoce por su buena relación con los futbolistas del Manchester City. “¿Cuántos cruzados he operado? No los he contado, pero varios miles. Muchos miles. Cada rodilla es diferente”, dijo a AS.

“He tenido una historia de muchas miles de rodillas de futbolistas que no eran grandes jugadores pero que han seguido una trayectoria muy buena, categorías de base y de fútbol humilde. Siempre hay una presión, pero no solo con los profesionales de gran nombre, sino con todos”, sumó.

Cugat fue el traumatólogo de cabecera de Fábregas, exinternacional con España. | VIDEO: RTVE

La experiencia de Ramón Cugat con futbolistas de Perú

Quien fuera también socio fundador de la Asociación Española de Artroscopia conoce perfectamente a los deportistas peruanos a partir de su atención al caso de Jefferson Farfán. Durante la última etapa de su carrera, Ramón estuvo muy al pendiente del desgaste de cartílago de su rodilla. De hecho, él lo sometió a una intervención quirúrgica aplicando técnicas modernas.

“Farfán recibió una reconstrucción con fragmentos de su propio cartílago Los pusimos en el mismo sitio que estaban acompañados de una malla y factores de crecimiento de su propia sangre”, reveló a radio Exitosa en 2021. Sin embargo, la operación no dio los resultados esperados dando pie al inicio del final de la carrera de la ‘Foquita’.

“Con él no ha funcionado. He operado a más de 180 personas y es la primera caída de cartílago. El desprendimiento fue en la misma área”, aclaró insistiendo de que Jefferson aún podía mantenerse en actividad, aunque meses más tarde, finalmente, el ‘10′ histórico de Perú colgó los botines a causa del terrible desgaste de cartílago de su rodilla.