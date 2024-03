Christian Cueva opinó del debut de Paolo Guerrero en César Vallejo y respondió con contundencia sobre volver a jugar en Perú

'Aladino' habló de manera contundente sobre sus prioridades, mientras se recupera de su lesión en España.

Hace un mes, el volante peruano Christian Cueva se encuentra en España, país que eligió para operarse y llevar a cabo la rehabilitación a una lesión a la rodilla derecha que sufrió mientras jugaba por Alianza Lima. No obstante, en los últimos días, su nombre volvió a sonar en un club de la Liga 1, pues su compañero de selección y amigo, Paolo Guerrero, mencionó que estaría dispuesto a convencerlo para que juegue junto a él en César Vallejo.

‘Aladino’ confirmó los contactos con el ‘Depredador’ y mencionó que estuvo atento a su debut con la UCV frente a Cusco FC por el Torneo Apertura 2024, cotejo en el que llegó a anotar apenas a los dos minutos. Indicó que es bueno para que Guerrero Gonzáles siga retomando su mejor estado de forma.

“En realidad conversé con él antes de venirme, pero sí, estuve atento a lo que pasaba. Vi que marcó en su primer partido y eso es bueno para un jugador, para tomar confianza”, mencionó en entrevista con Liga 1 Max.

El delantero peruano se refirió a la actualidad de 'Aladino' y si podrá arribar al cuadro 'poeta'. (Video: RPP Noticias)

No desea retornar al Perú

Cueva Bravo, quien actualmente tiene contrato con Al Fateh de Arabia Saudita, habló de manera contundente sobre un posible fichaje por César Vallejo o cualquier otro equipo.

En primera instancia, el ‘Cholo’ comentó que se encuentra totalmente enfocado en su recuperación y reencontrarse con su familia. El plano deportivo queda en un segundo plano en esta oportunidad.

“Yo no puedo decir en este momento lo que realmente me depara el destino y Dios. Ahorita, mi enfoque está en esto, en recuperarme y en mi familia. Ese es mi enfoque, no hay otro. Dejo todas las cosas en manos de Dios”.

No obstante, lo que sí dejó en claro el deportista de 32 años es que no quiere volver al Perú tras su mal paso por Alianza Lima en 2023 y diversos problemas personales que lo aquejaron en los últimos meses.

“En definitiva, si tú me dices ‘¿quieres volver a Perú?’, te puedo decir que no, pero al final no soy yo quien decide, es Dios. Si yo quisiera jugar en otro lado, ese es mi deseo. Es Dios quien te da las oportunidades”.

La vuelta de Carlos Zambrano a Alianza Lima

Paolo Guerrero no fue el único colega del que ‘Cuevita’ se refirió, sino que también habló de Carlos Zambrano. El trujillano lo felicitó por su retorno a tienda ‘blanquiazul’, señalando que el ‘León’ todavía tiene mucho para dar.

“A mi compadre le voy a desear siempre lo mejor. Creo todavía tiene mucho por darle al fútbol, a Alianza Lima y que bueno que esté de vuelta, de vuelta a hacer lo que más le gusta”.

Seguidamente, mencionó que Zambrano Ochandarte está en plena capacidad de seguir ejerciendo de manera destacada su profesión, pero que depende exclusivamente de él.

“A veces uno, cuando pasa momentos muy complicados, hasta deja de pensar en eso, pero eso uno no se lo puede permitir. Carlos tiene todo para realmente hacer las cosas bien, por él y por su familia, porque al final eso es lo que importa”.

Finalmente, Cueva se deshizo en elogios al ‘Káiser’. “Carlos es un central, un jugador, y como persona, espectacular, le deseo todo lo mejor, ya sea en Alianza,que nuevamente está ahí o si en algún momento vuelve a salir. Sabe que siempre es útil en la selección. Cuándo decida retirarse, ese ya es otro tema”.