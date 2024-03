Christian Cueva dio impactantes gritos de dolor durante intervención a su rodilla en España

Christian Cueva se encuentra en España recuperándose de rotura de ligamento cruzado posterior sufrida a inicios del año pasado, cuando jugaba por Alianza Lima. Debido a lo complejidad de su lesión, ‘Aladino’ tiene que pasar por diversos tratamientos antes de su esperada operación, uno de ellos implica la infiltración en su muslo derecho.

Dicho proceso es bastante doloroso, pues requiere que se le aplique una inyección que penetre hasta el tendón. En imágenes difundidas por el programa Futmax, se puede observar como el volante de 32 años se retuerce y prolifera intensos gritos de lamento mientras los doctores le introducen la aguja. Esto pese a que los profesionales le aplicaron un spray helado que adormece la zona afectada, y que en todo momento trataron de tranquilizarlo con técnicas de respiración y relajación.

Pese al doloroso proceso, el exfutbolista de Sao Paulo se mostró decidido a operarse de una vez por todos, y reveló que se viene tratando con el prestigioso médico español Ramón Cugat, quien es especialista en temas de rodilla y famoso por tratar las lesiones de algunos de los mejores jugadores del mundo.

Ramón Cugat es un médico traumatólogo con amplia experiencia en operaciones de rodilla. - Crédito: La Voz de Galicia

“Es muy probable que me operen. Deseo volver a jugar como lo hacía antes. El médico Ramón es el doctor personal de Erling Haaland. Tratarme con un doctor de esa magnitud, con esa experiencia, es una bendición. Que Dios me lo permita hacer acá es motivo para agradecerle nada más. No solamente depende del doctor, sino también de mi”, señaló.

Cabe señalar que, el galeno catalán ya tiene experiencia tratando a futbolistas peruanos, pues en 2019 operó a Jefferson Farfán de un desprendimiento del cartílago de la rodilla izquierda

¿Cómo se originó la lesión de Christian Cueva?

Christian Cueva sufrió su grave lesión al ligamento cruzado posterior el 26 de marzo del 2023, durante el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau disputado en el estadio Miguel Grau de Piura por la fecha 1 del Torneo Apertura. La acción se produjo a los 17 minutos del primer tiempo y el futbolista fue retirado del campo en camilla luego de él mismo pedir su sustitución.

Pese a la gravedad de la lesión, tanto el jugador como el club decidieron mantener la situación en reserva y el nacido en La Libertad volvió a las canchas al cabo de unas semanas. No obstante, las molestias le impidieron mostrar su mejor nivel, por lo que la situación no dio para más y en octubre se dio a conocer de la rotura de ligamento cruzado posterior, por lo que no volvió a jugar en la temporada.

El volante tuvo que dejar el campo de juego por fuerte dolor en la rodilla. (Video: Liga 1 Max).

A pesar de ello, Cueva tardó varios meses en operarse. Julio García, abogado del futbolista, indicó que la demora se debió a que los ‘íntimos’ consideraban excesivo el costo del tratamiento y dilataron el proceso:

“Se coordinó con Alianza Lima. Ya hay médico y hay costos. El asumir los costos de la operación está en el contrato de préstamo que hizo el club, costos hasta la recuperación. Desgraciadamente hasta ahora no tenemos la autorización de Alianza. Se había pensado primero Estados Unidos, hubo problemas con los tiempos y los costos, se cambió a España y ahora se ha conversado con un médico en Barcelona, pero no tenemos la respuesta de Alianza. Parece que el club no es consciente del perjuicio que le está causando a Christian.”, declaró a Infobae Perú.

“Fossati me sigue considerando”

Christian Cueva también comentó que Jorge Fossati le manifestó que comprende su problema y lo sigue teniendo en cuenta para futuras convocatorias para la selección peruana.

“Fossati me está ayudando bastante porque aún estando en esta situación sigue considerándome. Es una persona con gran corazón. Siempre he tratado de tener cercanía con la selección, si soy convocado o no ya es decisión de él”, sentenció.