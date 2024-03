Las condiciones de Cynthia Martínez para que el Día del Rock Nacional lleve el nombre de Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez quiere que el Día Nacional del Rock sea declarado en enero.

A raíz del lamentable fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, el congresista Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley para declarar el 28 de diciembre, fecha en la que murió el músico peruano, como Día del Rock Nacional. Sin embargo, Cynthia Martínez ha rechazado por completo esta propuesta y, a través de sus redes sociales, detalló las condiciones que considera necesarias para que dicha iniciativa se lleve a cabo.

Te puede interesar: Expareja de Evelyn Vela la señala como ‘delincuente’: “Estafó en este país, y nunca entrará a Estados Unidos”

Como primer punto, la esposa de Pedro Suárez Vértiz indicó que el Día del Rock Nacional debería ser declarado el 13 de febrero, fecha en la que nació el cantante peruano. “No debería ser esa horrible fecha (el día de su muerte), más bien si se diera el caso, debería ser el día de tu cumpleaños que es una fecha mucho más especial y alegre”, mencionó en su plataforma.

Cynthia Martínez continuó: “Pero también se debería amarrar a varias cosas, no solo marcar la fecha y tomarnos la foto. Esa fecha debería estar amarrada a apoyar a todos los músicos nacionales que no tienen las posibilidades, los medios o las formas de presentar sus obras. He visto a lo largo de estar a tu lado tantos talentos que te han buscado y que simplemente no tienen las oportunidades y no pueden mostrar su música”.

Hace 53 años, nacía Pedro Suárez Vértiz, leyenda del rock peruano, cuya música sigue resonando a pesar de su partida en 2023. (Andina)

Festival con el nombre de Pedro Suárez Vértiz

Entre sus pedidos, Cynthia Martínez manifestó sus deseos de que se realice un festival musical en honor a Pedro Suárez Vértiz, o también “un concurso entre bandas o cantantes” que recién estén empezando en la industria.

“Debería ser una fecha para un festival, en Lima como sede inicial y luego fuera de Lima. Un festival musical con grandes artistas, pero también grandes talentos nuevos que puedan tener una oportunidad de exposición y apoyo. O donde simplemente tengan la oportunidad de estar en un gran escenario con un gran público, en realidad hay mucho por hacer. Obviamente, no hay nada concreto, pero si hay algo que se pueda hacer que te represente, esposo mío, tiene que ser algo ayudando y apoyando a los demás”, indicó.

Aunque Cynthia Martínez es consciente de que organizar un evento de tal magnitud es difícil, se mostró entusiasmada porque algún día pueda llevarse a cabo.

Pedro Suárez Vértiz no estudió la carrera profesional de música. (Foto: Captura de IG)

“Quién sabe amor, algún día se replique esta misma foto en la inauguración de ese gran festival con tu nombre, donde nuevas bandas y/o nuevos cantantes de variados géneros se presenten y puedan mostrar el gran talento musical que tenemos en nuestro grandioso país. Soñar es gratis, pero también vale la pena volverlo realidad”, puntualizó la viuda de Suárez Vértiz.

¿De qué murió Pedro Suárez Vértiz?

El cantante Pedro Suárez Vértiz falleció el 28 de diciembre en su casa en Miraflores, luego de más de quince años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que afectó a su capacidad de hablar y, por lo tanto, lo alejó de los escenarios definitivamente.

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años.

Según Edward Málaga, actual congresista de la República por el Partido Morado y amigo cercano de Pedro Suárez Vértiz, el músico pasó los últimos años de su vida postrado en la cama.

Te puede interesar: Pamela Franco deja atrás a Christian Domínguez: “Voy a enfocarme en lo único bueno que tengo, mi hija”

“Con el tiempo empezó a debilitarse y perdió el control de sus extremidades. En el último año y medio se hizo más grave, él ya solo estaba postrado y la situación era muy dura. Las personas que leían su columna no podían imaginar que detrás de todo eso había un paciente pasándola mal”, manifestó.

Edward Málaga reveló que Pedro Suárez Vértiz jamás se dio por vencido y continuaba escribiendo sus conocidas columnas con una tablet que tenía reconocimiento ocular.”Lo que hacía era fijar la palabra en una letra y así empezaba a escribir. Vivía en un mundo especial, él estaba aislado en un cuerpo que ya no le respondía”, sostuvo.