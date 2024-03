Martín Cauteruccio aparece en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores por su triplete a Always Ready

Martín Cauteruccio, el goleador total de Cristal. - Crédito: Difusión

Lo hecho por Martín Cauteruccio en Sporting Cristal no solamente se reconoce en la Liga 1 de Perú, sino también en la Copa Libertadores 2024. A pesar de que el goleador uruguayo se presentó con un global de cuatro anotaciones en dos cotejos contra Always Ready (BOL), no alcanzó para seguir en carrera.

Precisamente esas exhibiciones goleadoras -una diana en El Alto y un hat-trick en el Estadio Nacional- de Cauteruccio le valieron para ser incluido en el Equipo de la Semana de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores. A la organización del certamen le agradó su performance destacada más allá de que los ‘rimenses’ fueron incapaces de remontar su serie.

Martín Cauteruccio celebró cuatro goles en la Libertadores 2024. - Crédito: Conmebol.

‘Caute’ es el único referente de área acompañado de los brasileños Júnior Santos y Tiquinho Soares (Botafogo). El resto del esquema lo conforman los mediocampistas Julio Recoba (Club Nacional), Lucas Sanabria (Club Nacional), Julio Alfaro (Nacional Asunción), Bryan Carrasco (Palestino); los defensores Iván Román (Palestino), Maximiliano Falcón (Colo Colo), Leo Ortiz (Red Bull Bragantino) y el portero Anthony Silva (Nacional de Asunción).

En definitiva, Martín Cauteruccio fue el único deportista de Sporting Cristal en sobresalir en la Libertadores. Sin ir muy lejos él sólo pudo anotar todos los goles posibles contra Always Ready. Su primera aparición goleadora fue con un penal, en Bolivia, que supuso el empate a uno transitorio; no obstante, todo se vino cuesta abajo cuando los locales pusieron el pie en el acelerador hasta endosar un 6-1.

Luego ratificó su grato momento con las redes rivales certificando un impresionante hat-trick frente a más de 30mil espectadores ‘rimenses’. Primero celebró con un certero cabezazo libre de marca, luego estiró su registro conectando un pivoteo de Irven Ávila y finalmente selló el triplete con un testarazo inexpugnable.

'Caute' marcó por triplicado ante Always Ready, en el estadio Nacional de Lima. | VIDEO: Conmebol Libertadores

El récord mundial de Cauteruccio

Es bien sabido que, al día de hoy, Martín ha logrado imponer una marca única al ser el máximo artillero de todas las ligas del planeta (incluyendo Primera, Segunda y Tercera División) al haber concretado 17 conquistas en 8 presentaciones con la camiseta de Sporting Cristal.

Cuestionado por el diario Ovación de El País (URU), Cauteruccio se dijo “muy contento viviendo y disfrutando de este presente en Sporting Cristal”. “No es algo muy común, pero lo disfruto y espero que se pueda mantener en el tiempo, que sé que es lo más difícil, pero hay que trabajar y no bajar nunca los brazos”, expresó.

“No hay ninguna receta mágica ni nada que te pueda decir: ‘Tenés que hacer tal cosa para conseguirlo’. Es dedicación, trabajo y también estar enfocado”, complementó el hombre gol del fútbol de Perú.

Martín Cauteruccio, de 36 años, ha alcanzado los 17 goles en un mes. - Crédito: Conmebol Libertadores.

El sueño con Uruguay

Por su extraordinaria actualidad era inevitable consultarle a Cauteruccio alguna relación próxima con la selección nacional. Mantiene los pies en la tierra, pues sabe que hay competencia, pero no niega el anhelo de llegar algún día al Centenario.

“Jamás pierdo la esperanza. Hasta el último día de mi carrera voy a tener esa esperanza de jugar en la selección uruguaya, por eso es algo que he soñado desde siempre. Es un sueño pendiente”, sostuvo.