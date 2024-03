Ezio Oliva confiesa que negoció para no ser ampayado por Magaly Medina: “Una foto mía hubiese vendido”

Ezio Oliva confiesa que pagó para que no sea expuesto por Magaly Medina | Canal N

Ezio Oliva es uno de los artistas que ganó gran popularidad siendo parte de la banda juvenil Ádammo. El cantante y su grupo alcanzaron la gloria, pero lamentablemente no supieron aprovechar el momento y no ahorraron el dinero suficiente para seguir sobreviviendo luego del auge.

Es así que en una reciente entrevista con Verónica Linares para su programa La Linares, el cantante confesó que luego del fin de Ádammo, quedó en bancarrota y fue el momento en el que descubrió que la vida realmente se iba a complicar por la falta de ingresos económicos.

“Cuando termina Ádammo quedé en la bancarrota”, confesó al inicio. Y fue en ese momento que buscó opciones para sobrevivir y fue allí donde encontró la solución en comenzar a hacer ventas de zapatillas. Recordó que tenía un gran número de pares de este calzado por la marca que lo auspició durante la creación de su grupo, por lo que decidió venderlas.

Ezio Oliva confesó que pagó para no ser ampayado por Magaly Medina.

“Una marca de zapatillas no auspició durante todo el tiempo que duró Ádammo. Entonces pensé que tengo y eran 200 pares de zapatillas. Hice un excel y vi cuanto tenía en la cuenta algo de mil o 1500 dólares que era como mi seguro, tenía mi carro que lo pagaba mensualmente”, comentó sobre su ’emprendimiento’.

Fue por ello que fue hasta el Óvalo Gutiérrez a hacer las transacciones, pero estar en la calle lo podía exponer a que las cámaras de los programas de espectáculos lo captaran y se convirtiera en noticia. Por esa razón, decidió tomar algunas acciones y hasta involucraba dinero con tal de que no se expusiera su trabajo momentáneo.

“Me fui al óvalo Gutiérrez. En esa época en el Óvalo estaba la gente de la revista de Magaly tomando fotos a la gente que salía del cine. Ahora digo ¿cómo hago para que no me ampayen? que no vean a Ezio Oliva, el exitoso entre comillas de Ádammo vendiendo zapatillas para vivir”, acotó.

El cantante Ezio Oliva dio detalles inéditos de su vida personal y familiar jamás contados/Foto: 'La Linares' Canal N

“Me fui a uno de los señores que compraban, me daba un precio y le reducía para que no le diga a nadie que yo se lo vendía. Un caballero nunca dijo nada, porque lo que hubiese sido, lo que hubiese vendido en ese momento, la foto, Ezio viviendo de vender zapatillas”, comentó el artista sobre uno de sus momentos más complicado.

Karen Schwarz pagaba las cuentas de Ezio Oliva

Ezio Oliva compartió detalles íntimos sobre el inicio de su relación con Karen Schwarz, destacando cómo el amor verdadero superó las barreras económicas. Al inicio de su cortejo, Oliva enfrentaba dificultades financieras, las cuales se convirtieron en el cimiento de una relación basada en la sinceridad y el mutuo soporte.

Ezio relató cómo, durante sus primeras citas románticas con Karen, tuvo el valor de ser completamente honesto respecto a su situación económica.

“No tenía ni para invitarla a comer... así que le dije: Karen, me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo tengo ganas de que esto funcione”, compartió el cantante, abriendo su corazón sobre los desafíos que enfrentó tras separarse de Ádammo.

Ezio Oliva recordó cómo Karen Schwarz lo apoyó económicamente tras la separación de Ádammo.

Karen Schwarz respondió a la confesión de Ezio con un gesto que él jamás olvidaría. A pesar de estar al tanto de la situación, su reacción fue inesperada y profundamente generosa. “¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa,” le dijo Karen, asegurando así el inicio de una historia de amor que desafiaría las expectativas. La modelo incluso llegó a compartir su tarjeta de crédito de forma discreta para cubrir los gastos de sus salidas, evidenciando un nivel de apoyo y confianza raramente visto.

“Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona,” señaló Ezio. Este relato no solo nos permite asomarnos a la intimidad de su relación sino también reflexionar sobre los valores fundamentales que sostienen las conexiones humanas más allá de las circunstancias materiales.