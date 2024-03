Diego Rebagliati respaldó las críticas de Paolo Guerrero con César Vallejo y advirtió: “No quiero imaginar lo que dirá de Cajabamba”

Paolo Guerrero hizo una serie de reclamos finalizado el choque entre César Vallejo y Cusco FC.

César Vallejo igualó 2-2 con Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. En un partido que estuvo lleno de polémicas, Paolo Guerrero no dudó en mostrar su malestar ante las cámaras de Liga 1 Max y arremetió directamente contra el árbitro Christian Santos por las decisiones tomadas durante los 90 minutos de juego.

Incluso, aprovechó en hacerle un pedido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), argumentando los motivos por los que se vieron afectados. En ese sentido, Diego Rebagliati destacó la importancia que tendrá el ‘Depredador’ en las decisiones que tome Agustín Lozano con respecto al torneo local.

“La voz de Paolo es una voz muy pesada, es decir, cada vez que Paolo declare algo se le va a escuchar, se le va a dar un peso en lo que diga”, sostuvo durante el programa deportivo ‘Después De Todo’.

Asimismo, añadió que “va a tener una influencia lo que diga Paolo en la Federación, que no es una voz menor y en la Federación a los jugadores de la selección les hacen mucho caso, incluso eso ha quedado en evidencia con lo del conflicto”.

Sobre el arbitraje y los escenarios en los que le toque jugar al cuadro ‘poeta’, Rebagliati dijo lo siguiente: “Los árbitros que dirijan a Vallejo y los lugares a los que vaya Vallejo a jugar van a quedar más expuestos. Paolo va a ser un vocero de todo lo que está mal en el campeonato peruano y él es muy explícito”.

Posterior a ello, aseguró que el delantero nacional nunca se quejará por un golpe en el terreno de juego, pero sí por los errores arbitrales. “Paolo se banca que lo golpeen, él no tiene ningún problema con eso. Lo que se cuestionaba eran las tarjetas y las faltas no cobradas”.

Además, hizo un mea culpa y reconoció que desde el lado de la prensa también se han malacostumbrando a las condiciones en las que se disputa la Liga 1. “Nosotros estamos muy acostumbrados a determinadas cosas que no están bien y las hemos dejado pasar porque son temas que pueden llegar a aburrir a la gente”.

Finalmente, volvió a hacer énfasis en lo positivo que será la llegada del ‘9′ al Perú. “Su presencia es saludable para el campeonato y va a dejar expuestas muchas cosas que se han normalizado para mal. No quiero ni imaginarme cuando le toque ir a Cajabamba”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero no se quedó contento con su estreno en la Liga 1 y explotó contra la terna arbitral finalizado el duelo entre César Vallejo y Cusco FC. “Un poco indignado con el arbitraje. Ese equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisan y el árbitro no revisa el VAR”.

“Espero que la FPF tome cartas en el asunto con este árbitro, porque no es posible que el fútbol sea así. Es un atraso para el fútbol peruano. En vez de que se vea fútbol limpio, estos muchachos salen a pegar”, sentenció el también capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero debutó con gol en el empate 2-2 de César Vallejo vs Cusco FC por la Liga 1 2024

Terminó sentido

Cuando se jugaba el minuto 89, Paolo Guerrero fue reemplazado por Christian Benavente debido a una molestia en la pierna izquierda luego de haber sufrido una caída. Cuando las cámaras lo enfocaron, se le pudo ver con una bolsa de hielo en el muslo, sin embargo, en sus declaraciones señaló que no era nada grave y estará disponible para enfrentar a Sport Huancayo por la Copa Sudamericana 2024.