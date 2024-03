Avanzadoras

EFE/Luis Noriega

“Aquellas que avanzan y hacen avanzar” es la definición y el título del discolibro inspirado en las historias de 12 mujeres de diversos países que han desafiado las adversidades y se han convertido en fuerzas de desarrollo para sus comunidades.

En la Fundación Dispurse, adoptamos como consigna “Educamos a las mujeres porque cambia el mundo”, y nos comprometimos en desarrollar soluciones educativas para las mujeres que no culminaron o no pudieron acceder a la educación. Reconocemos el impacto positivo de la alfabetización que no solo mejora las vidas individuales, sino que también es un catalizador para el cambio social.

Las brechas educativas que afectan a la mitad de la población del mundo son desgarradoras. Más de 770 millones de adultos carecen de alfabetización básica, aproximadamente el 65% son mujeres. Consecuencia que, desde edades tempranas, las niñas y mujeres enfrentan discriminación en el seno familiar, en la sociedad que las rodea y en el ámbito educativo. Esta discriminación se traduce en bajas probabilidades de asistencia, altas tasas de deserción escolar y limitadas oportunidades educativas, vinculadas a factores como embarazos no deseados, matrimonios precoces, tradiciones y la persistencia de la pobreza.

Las estructuras tradicionales imponen roles predefinidos a las niñas y mujeres, limitándolas a responsabilidades en el hogar y la familia. Además, se ven obligadas a trabajar arduamente para el sustento familiar, lo que dificulta su participación en la educación formal, caracterizada por la obligatoriedad y largas jornadas. Organismos multilaterales como el Banco Mundial demandan abordar la desigualdad de género partiendo de una revisión y transformación de los actuales sistemas educativos.

También la mayoría de las personas en situación de pobreza son mujeres, quienes reciben salarios precarios, peores condiciones laborales y menos poder e influencia en comparación con los hombres. En muchos países se limita el acceso de las mujeres al empleo o incluso otorgan a los hombres el derecho de decidir si sus esposas pueden trabajar. A ello se suma que tienen dificultades para pedir un préstamo o crear una empresa. Las mujeres trabajan mayormente en la economía informal, sin acceso a derechos laborales.

La UNESCO señala que la alfabetización actúa como una palanca que permite a las mujeres ingresar plenamente a la sociedad, obtener empleo, ejercer control sobre sus vidas y participar activamente en la comunidad. Esto mejora la salud tanto de ellas como de sus hijos, y se reduce la mortalidad infantil. Además, se vincula con una mayor participación de sus hijos en la educación y una disminución de la pobreza en la familia.

Por ejemplo, en Cajamarca, una de las regiones con mayores índices de analfabetismo y pobreza en el Perú, las mujeres en condición de analfabetismo son humilladas por los varones y se les restringe su voz y voto en su comunidad. “En Chetilla hay machismo, no nos dejan participar a las mujeres. Me decían que soy una analfabeta, ignorante, siempre me han dicho así”, es el testimonio de Jovita Dilas Cabrera, una mujer rural que entendió la necesidad de leer y escribir como vital para mejorar su condición de vida. Hoy es una lideresa en su distrito, una avanzadora que promueve la alfabetización, para que más mujeres como ella puedan salir del círculo de la violencia y la pobreza.

En el otro lado del mundo, Mariam Nana nacida en Burkina Faso, uno de los países africanos más empobrecidos del mundo, es otra mujer avanzadora; desde muy joven promueve la autonomía de cientos de mujeres de su región al proporcionarles fuentes de educación, trabajo y toma de decisiones. Estas historias ejemplifican cómo empoderar a las mujeres no solo las beneficia individualmente, también contribuye al progreso de sus comunidades y al bienestar general.

Iniciativas como la de Oxfam con su proyecto Avanzadoras o de la Fundación Dispurse buscan erradicar la discriminación y la restricción de los derechos de las mujeres, apostando por su educación como una herramienta de desarrollo integral que logrará superar estas barreras y nos permitirá avanzar a todas y todas hacia un mundo mejor.