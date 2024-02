El crudo análisis de Diego Rebagliati tras la eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2024

Diego Rebagliati sobre eliminación de Sporting Cristal en Copa Libertadores: "A nivel de Cauteruccio no hubo ningún otro" | Movistar Deportes

El sueño de la Copa Libertadores 2024 terminó para Sporting Cristal. Los ‘celestes’ no pudieron con Always Ready y quedó eliminado del torneo internacional de manera temprana. El equipo de Enderson Moreira no logró revertir el 6-1 que se dio en el partido de ida en El Alto, Bolivia.

Los ‘cerveceros’ tenían que anotar cinco tantos para poder forzar a una tanda de penales, pero no fue así. Cristal consiguió un triunfo por 3-1 en el choque de vuelta que se jugó en el estadio Nacional, y no le alcanzó ya que el global de 7-4 le dio la clasificación a los ‘albirrojos’.

Así los bajopontinos le dijeron adiós a la competición Conmebol en la fase 2 y eso generó muchas reaciones. Diego Rebagliati analizó la dura caída de los de La Florida y resaltó que hubo una decisión del entrenador brasileño que le terminó costando el partido.

“Creo que tiene que ver que le sale mal una decisión muy de último minuto, yo estuve en el estadio y me contaron los chicos que estaban ahí. Estaba calentando Jesús Pretell para jugar titular y de último momento decidió de que juegue Irven Ávila, lo saca a Pretell. Una de las cosas que le sale bien a Cristal es la intensidad del futbolista que estaba atrás de Cauteruccio que era Leandro Sosa o Yoshimar Yotún y no la tuvo porque Irven Ávila te da otras cosas. No es que por eso dejó de ganar, Cristal no ganó porque era muy difícil”, comentó el comunicador en el programa ‘Al Ángulo’.

Además, fue crítico contra el cuadro boliviano porque se dedicaron a hacer tiempo y no dejaron jugar a los ‘celestes’. Y aseguró que varios jugadores no estuvieron a su nivel futbolístico y solo destacó a Martín Cauteruccio, quien volvió a anotar triplete.

“Creo que el equipo boliviano después de cada gol sintió miedo, y lo demostraron haciendo tiempo. Era un equipo para ganarle la llave; perdiendo 4-1 en El Alto, yo creo que Cristal le daba vuelta o por lo menos lo llevaba a penales. Hacer seis goles era una hazaña y claramente no estuvo ni cerca. A nivel de Cauteruccio no hubo ningún otro. Santiago González no hizo un gran partido, Joao Grimaldo estaba claramente disminuído al 50 o 60 porciento”, añadió.

Sporting Cristal venció 3-1 a Always Ready por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

“Cristal lo perdió al volverse loco en los últimos minutos”

Diego Rebagliati mostró su bronca por la temprana eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2024. Reconoció que los ‘celestes’ no hicieron un buen partido en Bolivia y que la derrota en El Alto terminó por sacarlo del torneo internacional.

“Una pena porque Cristal tiene equipo como para hacer una temporada internacional, pero se va a quedar con estos dos partidos. Y probablemente va a tener a uno de los goleadores de la Copa Libertadores porque hacer cuatro goles es un montón. Lo perdió en El Alto, lo perdió en volverse loco en los últimos minutos, más allá de las expulsiones a pesar de que Pretell y Távara, que jugaron medio tiempo cada uno, no hicieron mal partido”, declaró.

El comentarista deportivo detalló laz razones por las que los ‘cerveceros’ se quedaron solo en la fase 2. Y también se refirió al error defensivo en el gol de Always Ready que complicó más el encuentro.

“Y también con ese tiro libre que Pasquini y Cauteruccio se voltean y la pelota pasa por el medio, no es una pelota de arquero. Ni siquiera es un tiro libre bien pateado, porque si la barrera se queda parada choca en la barrera, pero al votearse y girar, bueno a veces hay que tener un poquito de suerte”, finalizó.