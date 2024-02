Alejandra Baigorria y su fuerte condición para volver a ‘Esto es Guerra’ sin cobrar un mes. | América TV.

Alejandra Baigorria, considerada como una de las chicas reality más antigua de la televisión peruana, le puso punto final a su participación en ‘Esto es Guerra’ durante la temporada 2023. Fue en la gran final del programa que la empresaria anunció que no iba a volver más, esto debido a que se iba a dedicar a su emprendimiento al 100 %.

Sin embargo, durante la temporada 2024, la empresaria ha tenido esporádicas apariciones, pues su prometido Said Palao continua en el programa, por lo que cada vez que puede va a visitarlo, aunque ella no porta ningún atuendo y tampoco pertenece a algún equipo.

Durante la última emisión del reality, Alejandra Baigorria sorprendió al público al señalar que dejaba abierta la posibilidad de regresar a ‘Esto es Guerra’, aunque no sería nada sencillo para el productor del programa, pues ella tiene una serie de exigencias que no se podrían cumplir, con la salida de uno de los competidores sí o sí.

Alejandra Baigorria cuenta cómo vio a Pamela Franco a un día del ampay.

Asimismo, la empresaria explicó que de darse dicha situación, ella estaría encantada de volver al programa y hasta no cobraría el primer mes, trayéndole beneficios económicos al reality de América Televisión. “Yo tendría que eliminar hoy día a alguien y vengo un mes gratis. No voy a decirlo porque aún sigo en negociaciones con el productor”, explicó.

Tras sus declaraciones, sus compañeros no pudieron evitar mostrarse sorprendidos y más de uno indicó que la persona que tendría que salir del programa para que ella vuelva seria nada menos que Onelia Molina, actual pareja de Mario Irivarren. Como se sabe, ambas mantienen fuertes diferencias y hasta en un momento se dijo que podrían irse a las manos.

Sin embargo, Alejandra Baigorria no se animó a confirmar que de la persona que estaba hablando en ese momento era Onelia Molina. “No necesariamente porque hay gente que no. Mi condición es que yo elimine hoy a la persona que yo quiera. Vengo a competir un ratito y hago un poco de ejercicio”, señaló.

Alejandra Baigorria respondió a los usuarios que la califican de "vieja" en redes sociales.

Cabe precisar que durante su participación en el reality, la popular ‘Gringa de Gamarra’ minimizó en vivo a la modelo, dándolo su apoyo a Macarena Vélez, expareja de Said Palao, asegurando que las cámaras la apuntan más a ella que a la pareja de Mario Irivarren.

“No veo (tu dupla), como no las ponen. No funciona tu dupla, como no te ponen, te ponen una sola vez. A veces no estás porque ni figuras. Al menos agradece porque hoy día te han ponchado, estás maquillada, bonita. Está bien que te hayan ponchado un ratito”, añadió.

Alejandra Baigorria arremete contra Christian Domínguez

Alejandra Baigorria no pudo evitar mostrar su indignación al saber que Christian Domínguez fue el confidente de Pamela López, esposa de Christian Cueva, a quien le contó todo sobre la relación extramatrimonial que tuvo el futbolista con Pamela Franco en el año 2018.

“Me parece que esto llegó a un límite. Si ya hiciste una fregada, querer taparlo manchando el nombre de la mamá de tu hija ya es … complicado, es otro nivel. Si fuera una enamorada o pareja, en fin, que cada uno arregle sus pleitos. La friegas tú o tú, y los dos quedan embarrados. Pero en este caso, es la mamá de tu hija, vas a verla siempre y si ella no está bien, la hija tampoco. Estoy impactada hasta dónde puede llegar el ser humano para salvarse”, manifestó.