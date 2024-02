Paolo Guerrero puso fecha para su debut con César Vallejo, pero hizo confesión sobre su estado físico con solo dos entrenamientos

El 'Depredador' se refirió acerca de su estado físico y cómo se siente de cara a su primer partido con los 'poetas'. (Video: Latina TV)

Luego de varias semanas movidas entorno a la presencia de Paolo Guerrero en César Vallejo, finalmente se confirmó que el experimentado delantero es el nuevo refuerzo del cuadro ‘poeta’. De hecho, el martes 27 de febrero fue su presentación en la explanada de la sede principal de la universidad localizada en la ciudad de Trujillo, en la que tuvo la bienvenida de parte de la plana directiva, así como de los patrocinadores del club. En ese sentido, el ‘Depredador’ habló de su debut con su nueva camiseta y de su estado físico.

Te puede interesar: César Acuña reveló la clave para que Paolo Guerrero se quede en César Vallejo: “Trujillo no es Tijuana”

“Yo espero que sí (sobre su primera aparición el sábado 2 de marzo). Creo que no estoy 100% físicamente bien porque obviamente mis compañeros vienen de pasar por una pretemporada rigurosa. Hice algunos trabajos con el profesor Bryan Carril, con quien entrené bajo 40 grados de calor, fueron trabajos muy intensos, una semana muy intensa”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, hizo hincapié en que está en deuda el ponerse a tono, pero que intentará compensarlo con el doble de sacrificio y las cualidades que lo caracterizan. “No es lo mismo que tener una pretemporada donde son más o menos entre 10 a 15 días de trabajos. Igual, dentro de todo, mi dedicación y mi esfuerzo de hoy valen mucho más que eso y espero estar al 100% para debutar el sábado”, acotó.

Te puede interesar: La cruda columna sobre Paolo Guerrero y cómo vuelve a ejercer “la misma actitud ilegal” del pasado para salir de César Vallejo

Y es que César Vallejo se medirá en condición de local el sábado que viene ante Cusco FC en el estadio Mansiche por la fecha 6 del Torneo Apertura. El hecho de que el equipo se ubique en la casilla 15 (de 18) con solo cuatro puntos hace pensar que necesita de la presencia de su flamante refuerzo para empezar a sumar y repuntar en la tabla de posiciones.

Ahora, es cierto que el atacante nacional apenas tuvo un par de entrenamientos bajo el mando de Roberto Mosquera, en los que hizo trabajos con pelota. No obstante, cuando firmó su contrato, el club le envió un preparador físico a Río de Janeiro para que llegue lo menos descompensado posible.

Paolo Guerrero realizó su primer entrenamiento con César Vallejo

Ante el mencionado panorama y con el fin de ayudar a su equipo, Guerrero Gonzales pretende estar en el campo ante los cusqueños. Eso lo evaluará el cuerpo técnico al detalle, teniendo en cuenta que el artillero tiene 40 años y cualquier carga física de más puede ser puesta en su contra.

Roberto Mosquera sobre el debut de Paolo Guerrero en César Vallejo

Luego de su primer entrenamiento con César Vallejo, el técnico Roberto Mosquera soltó una frase que explica su pensamiento sobre un pronto debut de Paolo Guerrero.

Te puede interesar: Roberto Mosquera reveló al detalle plan inmediato con Paolo Guerrero tras su llegada a César Vallejo

“Debutará cuando lo ponga en el once (risas). Creo que es importante a una figura como Paolo, que se ha ganado el respeto, la consideración, el cariño y el amor de todo el Perú jugando al fútbol y demostrando carácter y talento, su importancia está que hay que ponerlo en su lugar, que es gestión de un presidente como Richard Acuña”, dijo para la prensa.

Asimismo, el DT especificó que su comando técnico irá poco a poco con el jugador de Bayern Munich para que no perjudicarlo. “A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasan por una evaluación física, porque si no hay físico, no hay técnica. Vamos a evaluarlo y cuando esté bien, creo que lo vamos a utilizar. No es un tema de apurarnos, tenemos que ponerlo en condiciones porque es la primera vez que él va a jugar en un equipo peruano. Está ilusionado y ha venido al equipo más humilde. Tenemos ambiciones deportivas”, comentó.

Roberto Mosquera, técnico de César Vallejo, opinó sobre la llegada de Paolo Guerrero

NOTICIA EN DESARROLLO...