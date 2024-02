El llamativo puntaje que la prensa argentina le dio a Luis Advíncula tras error en el Boca vs River por Liga Argentina

Luis Advíncula no tuvo su mejor partido en el Boca Juniors vs River Plate disputado en el Estadio Monumental (Getty).

Luis Advíncula fue titular en el empate 1-1 entre Boca Juniors y River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la sexta fecha de la Copa de la Liga Argentina. El lateral derecho peruano no tuvo su mejor partido, debido a que un error suyo propició que los ‘millonarios’ marquen el primer gol, por obra de Pablo Solari.

El grave fallo del futbolista nacional no pasó desapercibido para los principales medios locales, quienes lo advirtieron en sus respectivos análisis. No obstante, en los clásicos puntajes individuales que suelen colocar los diarios argentinos a cada uno de los partícipes del encuentro, el exjugador de Sporting Cristal no resultó tan mal parado.

La Nación le colocó una calificación de 5 puntos, y advirtió que estuvo acelerado, equivocándose en varios ataques: “No resaltó. Se apuró en las decisiones que tomó en las escasas acciones ofensivas que encabezó. El flojo cabezazo en territorio millonario le dejó servido el balón a Enzo Díaz para el pase bombeado que luego terminaría en gol de River”, señalaron.

Grueso error del lateral peruano en el superclásico del fútbol argentino. (Video: ESPN)

TyC Sports le colocó la misma puntuación, aunque fue más condescendiente en su crítica, al resaltar la entrega que mostró durante todo el compromiso: “Estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo. Y el gol de River viene de un error propio. Pero dejó todo y no paró de correr”, comentaron.

Por su parte, el Diario Olé coincidió con las 5 unidades, aunque también cuestionó su poca serenidad en las salidas, así como su poca aportación ofensiva: “Despejó mal en el medio campo y allí nació el pase que terminó en gol de Solari. Jugó apurado, sobre todo a la hora de salir jugando, no tuvo peso en ataque”. dispararon.

Pese a las fuertes críticas, Advíncula no fue señalado como uno de los puntos más bajos del equipo de Diego Martínez, pues recibió, en promedio, un puntaje similares al de sus compañeros Nicolás Figal, Miguel Merentiel, Luca Langoni o Kevin Zenon, y por encima de Edinson Cavani, a quien todos desaprobaron con una calificación de 4 unidades.

El Diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina, fue crítico con la actuación de Luis Advíncula en el superclásico argentino.

Próximo partido de Luis Advíncula

El próximo partido de Boca Juniors será este domingo 3 de marzo a las 17:15 horas peruanas, cuando reciban en La Bombonera a Belgrano de Córdoba por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Este choque tendrá un condimento especial para Luis Advíncula, debido a que enfrentarán a un compatriota como Bryan Reyna.

El ‘Picante’ atraviesa un gran momento, pues se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del ‘pirata’ y viene de marcar un golazo en el empate 2-2 con Club Atlético Talleres en el clásico cordobés, por lo que se vislumbra como un rival difícil de contener la defensa ‘xeneize’ y se espera un interesante duelo entre peruanos.

Bryan Reyna es una de las figuras de Belgrano de Córdoba.

La situación de Boca Juniors esta temporada

Boca Juniors no viene teniendo su mejor arranque de temporada. Diego Martínez, quien llegó a finales del año pasado al banquillo de La Ribera en reemplazo de Jorge Almirón, no ha terminado de plasmar su idea de juego, por lo que los resultados vienen siendo irregulares. En total, los ‘xeneizes’ acumulan 10 puntos producto de dos victorias, cuatro empates y una derrota, cifras que los sitúan en el 7° puesto, a 9 unidades de Godoy Cruz, equipo que lidera la zona B.

Recordemos que, solamente los cuatro primeros de cada zona clasificarán a la fase final, para pelear por el título nacional. Cabe señalar que, este 2024, el cuadro azul y oro no participará de la Copa Libertadores, competición de la que fue subcampeón el año pasado. Esto debido a que sus malos resultados en el torneo local, solo le alcanzaron para obtener un cupo a la Copa Sudamericana.