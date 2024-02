Rodrigo González marca distancia de Paolo Guerrero: “No somos amigos” | Willax

Paolo Guerrero y Rodrigo González han mantenido comunicación durante estos últimos días. En más de una ocasión el deportista le ha enviado algunos datos al presentador de Willax y este se ha encargado de aclarar muchas situaciones que se han visto vulneradas sobre él.

Una de las más resaltantes fue cuando se difundió la información de que el deportista se había casado con Ana Paula Consorte, por lo que rápidamente salió a desmentirlo y fue Rodrigo González quien lo hizo público. Sin embargo, en esta ocasión se tergiversó lo que quiso decir el delantero en una charla con el comunicador, por lo que decidió salir a aclarar.

El popular ‘Depredador’ se mostró molesto con González, quien había mencionado que debía cumplir sí o sí con el contrato con el Club Universidad César Vallejo e ir a jugar a Trujillo. Esto significó para el deportista poner en riesgo la vida de su familia por las extorsiones de las que se han convertido en víctimas.

Paolo Guerrero reveló la conversación completa que tuvo con Rodrigo González

Por ello, Guerrero se molestó y tomó el comentario como si el presentador quisiera que le pase algo malo a él y a su familia. Ante ello, decidió escribirle por las redes sociales. “No puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya. No esperaba eso de ti. No sé si estos mensajes son normales o así también le manden mensajes a tu madre”, mencionó.

Las palabras del futbolista tuvieron más de una interpretación y algunos hasta insinuaron que estaría llamando delincuentes a la familia Acuña. Pero, en sus historias de Instagram, evidenció que se refería a las personas que venían extorsionándolo.

Rodrigo González recibe duro reclamo de Paolo Guerrero por no ser crítico contra la César Vallejo. | difusión FPF/captura Willax

Rodrigo González menciona que no tiene un vínculo con Paolo Guerrero

Luego de que se hicieran públicas estas declaraciones y se viralizara el chat entre Paolo y Rodrigo González, el hijo de Doña Peta decidió salir al frente y dejar en claro que no se refería a la familia Acuña que le estaba brindando una oportunidad de continuar en el fútbol.

Por ello, González Lupis decidió salir a responder a las aclaraciones de Guerrero y desde el inicio mencionó que la conversación que tuvieron ambos no era para nada un secreto, pues en más de una oportunidad él la ha hecho pública en favor del deportista.

“Sacaron la foto y leyeron toda la conversación que no era para nada un secreto. Los sapos hicieron zoom”, mencionó al inicio el presentador de ‘Amor y Fuego’.

Tras ello, le recordó que las veces que han tenido que comunicarse han sido para que él aclarara algunas situaciones personales. Resaltó que él ha sido un intermediario entre el público y el futbolista, por lo que no considera que sea todo en un ámbito completamente privado.

Rodrigo González aclara a Paolo Guerrero que no son amigos.

“Tampoco es una conversación privada Paolo porque es una conversación que me estás mandando para aclarar si tú estás usando el show y a mí de intermediario para aclarar algo a la opinión pública no es una conversación privada. Es una aclaratoria para ti”, agregó la figura de Willax.

Fue por ello que, al final, no dudó en dejarle completamente claro que entre ambos no existe más relación que la de periodista y deportista. Aunque agradeció la deferencia por siempre confiar en él para aclarar algunos temas. “Cuando me escribes a mí, tú y yo, con el respeto, la simpatía y el agradecimiento que tengo por querer contar conmigo para hacer una aclaración, es una cosa, pero no somos amigos. Tú me escribes para que yo aclare”, sentenció el popular ‘Peluchín’.