“Yo hago lo que me da la gana si me llamo Paolo Guerrero”: César Hildebrandt y la dura crítica al delantero peruano

César Hildebrandt y la dura crítica al delantero peruano. (Vídeo: Hildebrandt en sus trece)

El caso Paolo Guerrero ha provocado la opinión de todos los peruanos, inclusive de aquellos en que es poco común que se refieran sobre el fútbol nacional, como es el caso del periodista César Hildebrandt.

Te puede interesar: Paolo Guerrero es rechazado en Trujillo por declaraciones: Municipalidad evaluará exigirle al delantero que resarza su “daño”

A través de su canal de YouTube, el director del semanario ‘Hildebrandt en sus 13′ criticó el accionar del delantero de 40 años y salió en defensa del club Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo, que es presidido por el excongresista Richard Acuña, y tiene como dueño al gobernador regional de la Libertad, César Acuña.

Esto luego de que el futbolista nacional haya desistido a jugar por el cuadro ‘poeta’ pese a tener un vínculo contractual. Según narró Guerrero Gonzáles en diversas entrevistas a nivel nacional, tomó esta decisión debido a las múltiples amenazas que ha recibido su madre, la popular ‘Doña Peta’, y el resto de su familia, desde que se hizo público su fichaje por la UCV.

“Paolo Guerrero dice que las amenazas de extorsión y secuestro lo alejan de Trujillo. Paolo Guerrero firmó un contrato. Lo leyó y lo firmó. Se puso la camiseta y se dejó fotografiar. Los sponsores llamaron. Yo no tengo nada que ver con ese club llamado César Vallejo, me parece espantoso que haya un club que se llame César Vallejo, pobre Vallejo”, indicó Hildebrandt.

“El señor Guerrero Firmó, el señor Guerrero tiene 40 años, no es un chico. Tiene 40 años, sabe lo que es un contrato y ahora lo desconoce. Es el país de la informalidad, el país de ‘yo hago lo que da la gana se me llamo Guerrero’ ¡Ah! pero si me llamo Boluarte, uyuyuy, ¿no? sí pues. ¿Y sí me llamo García en los tiempos de…? Sí pues. Qué mal ejemplo”, “, lamentó el periodista.

Paolo Guerrero no quiere jugar en la UCV por la alta tasa de criminalidad de la ciudad. (Foto: Composición)

El mea culpa de César Acuña

La inseguridad que atraviesa Trujillo y otras provincias de La Libertad es el motivo principal que argumenta Paolo Guerrero para no jugar por la Universidad César Vallejo. Precisamente, el encargado de combatir la criminalidad, junto con el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP), es el gobernador regional Acuña Peralta.

Te puede interesar: Paolo Guerrero extorsionado: ¿El estado de emergencia en Trujillo fue hecho a la medida del delantero peruano?

En una entrevista realizada el pasado 5 de enero, el excandidato a la Presidencia del Perú hizo un mea culpa sobre su falta de reacción para trabajar por conseguir seguridad para sus ciudadanos. Asimismo, reconoció no haber estado a la altura de la situación.

“Debía ponerle más esfuerzo, debía dejarme más, debería yo liderar el tema de seguridad como me corresponde. De repente, yo podría reconocer que me faltó liderar el tema de seguridad, después de todo yo como gobernador tengo la autoridad de pedirle a la policía que trabaje, tengo la autoridad de pedirle a la fiscalía (...) tengo la autoridad de que el Poder Judicial cumpla sus funciones. En ese sentido, yo tengo que reconocer que me ha faltado liderar el tema de seguridad, cosa que va a ser a partir de este año”, dijo Acuña en el programa ‘La hora de la región’, emitido por el canal oficial del GORE La Libertad.

César Acuña hace mea culpa por alta tasa de criminalidad en Trujillo: “Debería trabajar por la seguridad como me corresponde”. (Vídeo: GORE La Libertad)

La inacción a la que se refiere para combatir la alta tasa de criminalidad en su jurisdicción derivó en que el delantero peruano de 40 años se negará a arribar a Trujillo para jugar en el club que preside su hijo Richard. Cabe destacar que Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera César Acuña ha estado presente continuamente dentro del Gobierno Regional de La Libertad o la Municipalidad de Trujillo por 17 años.