Lluvia de contratos: proveedor del Estado jubilado ganó un millón y medio sin trabajar un solo día

Proveedor del estado ganó millón y medio sin trabajar

Luis Antonio Blanco Cabrera, de 75 años, es una de las personas mejores pagadas en el Estado peruano, ampliamente por encima de cualquier congresista, ministro y hasta de la presidenta. Panorama la expuso que ganó un millón y medio de soles por órdenes de servicio y otras instituciones, sin salir a trabajar un solo día.

Te puede interesar: Nueva Carretera Central: cómo será la moderna vía que unirá la costa y el centro del Perú

Las cámaras del programa captaron a Blanco Cabrera en su humilde vivienda, ubicada en una de las zonas más alejadas de Carabayllo, con una vestimenta bastante modesta.

Según el hombre, algún mal funcionario utilizó su nombre para justificar diversas órdenes de servicio y ganar un millón y medio de soles de las arcas públicas.

Al parecer, algún mal funcionario utilizó el nombre de este hombre de 75 años para justificar diversas órdenes de servicio y ganar un millón y medio de soles de las arcas públicas.

“Lo que se ve es que hay uso indebido de una modalidad de contratación. Hay un conjunto bastante grande de infracciones a la ley de contrataciones. Y respecto al ámbito penal, hay indicios razonables de hay un concurso de delitos que seguramente el procurador de la entidad hará las acciones correspondientes”, dijo la abogada Celia Ruíz al programa.

Te puede interesar: Predicción del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 15 de febrero

Según el documento al que accedió Panorama, hace cuatro años este ciudadano percibió 181 mil soles por parte de los municipios de Comas y Ventanilla por realizar trabajos de jardinería y pintado. Un año después, estas mismas municipalidades, le pagaron 210 mil soles por estas mismas labores.

Solo el año pasado, con 74 años, Luis Antonio Blanco Cabrera obtuvo 918 mil soles por parte del Gobierno Regional del Callao de Ciro Castillo por diversas prestaciones de servicio como alquiler de vehículos, alquiler de juegos, merchandising, polos y hasta capacitaciones en talleres de maquillaje.

Ciro Castillo Rojo participa del segundo día del II Consejo de Estado Regional, el 18 de agosto. @RegionCallaoPe

Las órdenes de servicio que ejecutó Blanco Cabrera, en su mayoría, se realizaron para el Gobierno Regional del Callao. Estas prestaciones son muy diversas, pero todas lo llevaron a obtener un pago oficial del Estado por compras y servicios.

Te puede interesar: Clima en Cuzco: el pronóstico para este 15 de febrero

A los 71 años cobró 181 mil soles en las municipalidades de Comas y Ventanilla. Un año después, ganó 210 mil, y a los 75, en el 2023, obtuvo 918.000 en el Gobierno Regional del Callao, dirigido por Ciro Castillo.

Además, del 21 al 23 de noviembre, Blanco Cabrera obtuvo cinco órdenes de servicio con las que ganó cientos de miles de soles en solo tres días. Los montos fueron 63 mil, 35 mil, 200 mil, 28 mil, 39 mil y 8 mil soles.

Blanco Cabrera negó conocer los hechos y desconoció trabajar para el GORE Callao. “No puedo afirmar lo que ustedes están averiguando porque la persona interesada, que debería darles las explicaciones, es mi hija Carmen Blanco Rivero. Ella me pedía papá hay esto…, necesito que tú me apoyes, con mi DNI, mi firma varias veces. No sé más información. Honestamente, le voy a decir que no sé. De repente meto las cuatro. Como le vuelvo a repetir, por mi edad, desconozco todas estas cosas”, dijo.

El Gore Callao no declaró al respecto a pesar de recibir las consultas del referido medio.