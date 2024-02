Dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo HOY: TV y cómo seguir partido por LaLiga 2024

Celta recibe a Barcelona por la jornada 25° de LaLiga. - Crédito: EFE

Barcelona se enfrenta a Celta de Vigo en el marco de la jornada 25° de LaLiga de España en un partido que atraerá las miradas de todos. El estadio Abanca-Balaídos será la sede de la contienda hoy sábado 17 de febrero, que iniciará sobre las 12:30 horas de Perú.

Los locales llegan en una situación un poco convulsa al no hilvanar resultados positivos. Al momento están en el filo de la cornisa respecto a la ubicación en la clasificación del campeonato. En su última aparición fueron derrotados por 3-2 a manos de Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez.

Aquella derrota golpeó demasiado la interna de los ‘vigueses’, quienes aparentemente no pueden alzar la cabeza. Al tiempo, los simpatizantes están enardecidos pidiendo la destitución de Rafael Benítez, entrenador que atraviesa sus horas más difíciles desde que recaló en Balaídos.

Renato Tapia suma más premios como vigués. - Crédito: Celta de Vigo.

No obstante, ‘Rafa’ se aferra al cargo confiando en que puede dar un volantazo. Los jugadores también lo respaldan. Uno de ellos es Renato Tapia, el futbolista peruano que se ha hecho del liderazgo en el plantel, al punto de ganarse dos premios MVP consecutivos por su buen desempeño pese a la crisis de resultados.

Por su lado, el Barcelona viene con un ritmo bastante irregular sacando resultados que no le suman mayoritariamente para escalar en la tabla de posiciones de LaLiga. En su reciente exhibición -contra todo pronóstico- igualó a tres contra el Granada CF, en el Camp Nou.

Por ese inesperado score, el entrenador Xavi Hernández se resignó: “Está difícil. Hoy, dos puntos más difícil. No vamos a tirar la toalla. La diferencia es grande, pero no es imposible. Fallamos el día del Villarreal, hemos fallado hoy. Pero hemos regalado mucho en muchos momentos. El equipo ha tenido fe y lo hemos intentado. Ha sido insuficiente porque era una buena oportunidad para recortarle al Girona y no ha podido ser”.

Rafa Benítez habló sobre la renovación de Renato Tapia en Celta de Vigo.

¿Dónde ver Barcelona vs Celta?

La transmisión del cotejo entre Barcelona y Celta de Vigo estará a cargo del canal DSports para Latinoamérica, que cuenta con los derechos exclusivos de LaLiga. Desde España se puede seguir a través de DAZN y en México por la señal Sky.

Es preciso señalar que en Infobae Perú, desde su sitio web, se desarrollarán las acciones mediante las incidencias del partido incluyendo la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y las declaraciones de los futbolistas destacados.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Celta?

El duelo entre ‘culés’ y ‘vigueses’ tiene previsto empezar a las 12:30 horas de Perú , Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Entretanto en Bolivia, Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. En Europa, cabe precisar, empezará a las 19:30 horas.

Alineaciones probables del Barcelona vs Celta

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, João Cancelo; Ilkay Gündogan, Andreas Christensen, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri.

Celta de Vigo: Vicente Guaita; Javier Manquillo, Renato Tapia, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Ristic; Mingueza, Jailson, Beltrán, Luca De La Torre; y Jørgen Larsen.