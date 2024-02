CGI ingresa con mayor fuerza a estrategias de comunicación locales: ¿Error o acierto?

Experiencia memorable : No solo debe ser creativo y distintivo, sino también garantizar que sea divertido para las audiencias. Si las marcas eligen emplear este recurso, deben considerar que su manejo debe generar momentos divertidos y memorables.

Parte de una estrategia de comunicación: Sin un storytelling, la idea creativa y de comunicación se cae y no contribuye con el objetivo de negocio de la marca. El fake out of home debe estar alineado con estrategias de branding para la recordación, promoción de productos o servicios.