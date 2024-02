‘Pinchallantas’ siguen al acecho en Lima: así continúan operando y estas son las vías de cuidado

Una de las víctimas de los 'pinchallantas' muestra en la palma de su mano izquierda una de las tachuelas que perforó su llanta y la reventó, imposibilitándolo de continuar su trayecto. (Foto: @KennyF / Twitter)

Los llamados ‘pinchallantas’, quienes se encargan de arrojar a proposito clavos, tachuelas y otros objetos filudos en las pistas, no han cesado su actividad irregular y, por el contrario, se encuentran más activos que nunca en diversas vías de Lima Metropolitana. La Panamericana Sur, de las carreteras más transitadas del país, es una en las que se encuentra este tipo de trampas al paso que puede amargar el día a cualquier conductor, pero no es la única, pues la lista de zonas en los que uno se los puede cruzar es larga.

A través de la plataforma Twitter (ahora llamada X), el usuario ‘@KennyF_’ compartió —la tarde del lunes 5 de febrero— una publicación para alertar de la presencia de los ‘pinchallantas’ en los distritos de San Isidro y San Borja. Su denuncia la respaldó con dos imágenes en los que se aprecia una tachuela en la palma de su mano izquierda y su neumático perforado por este filudo objeto.

“Esto de los pinchallantas en San Isidro y San Borja es real. Lo que reventó mi llanta casi al instante. Además, encontré 10 clavos o grapas más”, escribió Kenny, tras alertar que la mayoría de estos casos ocurre de noche, cuando hay poca visibilidad.

El usuario de Twitter @KennyF_ se convirtió en una de las víctimas más recientes de los 'pinchallantas' y compartió a través de su red social imágenes de objeto que perforó su neumático.

“Revisar el piso antes de salir del estacionamiento (calle) y llevar siempre una llanta de repuesto”, aconsejó en ese mismo post.

Otra víctima de los llamados ‘pinchallantas’ fue la conductora Rosmery Luyo, quien se topó con una de estas trampas el pasado sábado 27 de febrero.

“Salimos de Lima a Cañete y, más o menos, a la altura de La Balanza de Cerro Azul tuvimos el incoveniente. Al estar conduciendo y estar llevando a toda la familia, sentir que una de las llantas se desinfla, lo primero que piensas es qué mala suerte, pero no, pues, era que me había topado con una de sus trampas”, contó a Exitosa.

Conductora fue víctima de 'pinchallantas' en Cañete

Según el relato de Rosmery, un señor ‘muy buena gente’ se le acercó para decirle si estaba bien y que al frente de la carretera había un grifo con un llantero que podía ayudarla con la llanta ponchada. A ella no le quedó otra que pagar para poder continuar con su trayecto.

De acuerdo a un informe de El Comercio, del pasado 21 de enero, se supo que los ‘pinchallantas’ están coludidos con llanterías cercanas a las vías en las que colocan sus clavos y tachuelas. Le cobra, como mínimo, 30 soles a cada uno de estos locales para reventar los neumáticos y obligar a los dueños de los vehículos a tomar el servicio de reparación.

Infobae Perú conoció otros dos casos de conductores que vivieron la misma experiencia que Kenny y Rosmery. Solo una de las víctimas accedió a que se publique su declaración.

“Estaba camino a mi trabajo, que se encuentra en la primera cuadra de (la calle Jorge) Salazar Aráoz (La Victoria), cuando se me reventó la llanta. Un sujeto se me acercó, como para brindarme ayuda, pero ya antes mi esposo y unos amigos me habían alertado que tenga cuidado en esa zona. Así no le hice caso y preferí llamar a la aseguradora. Perdí la mañana, prácticamente, pero me sentí más segura”, relató Verónica Pizarro a este medio.

¿Cuáles son las vías de cuidado?