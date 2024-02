Amigo de Ricardo Gareca en guerra con la Federación de Chile tras ser borrado de la negociación con el ‘Tigre’: “Iré a la FIFA”

Amigo de Ricardo Gareca en guerra con la Federación de Chile tras ser borrado de la negociación con el 'Tigre'. - Crédito: Composición Infobae.

Una raya más al tigre. O así podría resumirse una nueva problemática en relación al compromiso de Ricardo Gareca con la selección chilena. Ahora, un asesor argentino, llamado Hugo Issa, ha generado un remezón en la interna de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) al ponerse en pie de guerra por una supuesta omisión desde la directiva a su aparente labor de acercar la hoja de vida del ‘Flaco’ a Juan Pinto Durán.

Te puede interesar: Nolberto Solano y el sincero mensaje que Ricardo Gareca le dejó antes de llegar a la selección de Chile

Al ser contactado por ‘El Deportivo’, suplemento de La Tercera, indicó que por su gestión la ‘roja’ pudo iniciar las tratativas para contratar a Gareca, hoy flamante seleccionador nacional. “Yo soy muy cercano a Gareca. Este tema lo manejé yo”, partió diciendo un indignado Issa.

Hugo Issa acudirá a la FIFA para demandar a la ANFP por omitirlo en la operación de Ricardo Gareca. - Crédito: Difusión.

“Todo el tema de Gareca pasa por mí, totalmente. Solamente hablamos de ser cordiales, amables y no de dinero”, insistió no sin antes agregar que “tengo comprobantes, grabaciones, conversaciones de WhatsApp, fotos, todo. El presidente Milad tendrá un gran problema si quería sacarme del medio, de la manera en la que lo hizo. Quizás se asustó”.

Te puede interesar: Ricardo Gareca lanzó sorpresiva reflexión sobre el Peru vs Chile: “La rivalidad es más del peruano hacia el chileno que viceversa”

Explicó, además, cómo fue su papel con Gareca al lado: “Hubo una reunión en Argentina el día 28 de diciembre, con Pablo Milad y Rodrigo Robles (el gerente de selecciones), que pareció muy agradable. Yo les dije los dejo trabajar tranquilos. Terminó la reunión y Gareca me contó absolutamente todo”.

Ricardo Gareca, nuevo técnico de la selección de Chile, se refirió a su debut ante Francia en amistoso, oficial ante Perú y con Argentina en Eliminatorias 2026

Por esa razón, el autodenominado asesor de Ricardo ha considerado que el desconocimiento de la ANFP es una ‘hijadeputez’ que lo ha descolocado toda vez que tomará medidas legales para arremeter con las autoridades chilenas. “Estoy de acuerdo con ir a la FIFA si Gareca terminaba ahí”, sumó.

Te puede interesar: La sincera respuesta de Ricardo Gareca sobre el origen del pisco: “¿Es peruano o chileno?”

“A mí, gracias a Dios, Gareca no me va a cambiar la vida. Pero no que me hagan este tipo de situaciones. No lo permito por ningún punto de vista. El presidente Milad sabrá a lo que se va a enfrentar. Si tiene ganas de enfrentarse a un pleito en FIFA y salir ante la prensa chilena desmintiendo que hizo una negociación conmigo, allá él. Pero no habla muy bien de él tampoco”, concluyó.

Ricardo Gareca, de 65 años, asumió un nuevo reto al aceptar dirigir a Chile. - Crédito: Comunicaciones FFCh

Desde Juan Pinto Durán niegan la postura del empresario

Enterado por los comentarios de Issa, el director de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional zanjó el tema precisando que sólo existe un personaje clave en las comunicaciones formales para cerrar a Ricardo: “Toda la relación y contacto que la Federación de Fútbol de Chile tomó de manera formal con Ricardo Gareca y su entorno, fue a través del abogado Mario Cupelli”, afirmó Jorge Yunge.

De tal manera que el periplo del nacido en Tupiales ha iniciado con cierta convulsión, la misma que se ha acrecentado con la reciente huelga indefinida del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile por el aumento de la plaza de futbolistas extranjeros en el Campeonato Nacional. Con esta problemática, la labor de selección de deportistas se presenta un tanto caótica para el comando técnico liderado por Gareca, quien se mantendrá como responsable técnico de la ‘roja’ hasta que culmine el proceso clasificatorio mundialista a Norteamérica 2026.