Ricardo Mendoza y cómo le afectó ser ampayado por Magaly Medina: “Le di una cachetada”, reveló Jorge Luna

Jorge Luna, integrante de Hablando Huevadas, recordó la vez que Magaly Medina captó Ricardo Mendoza pasando la noche con una mujer que no era su entonces pareja, Alicia Aparcana. De acuerdo con el comediante, el avance que difundió el programa de espectáculos afectó emocionalmente a su compañero, quien estaba a punto de salir a escena.

Como se recuerda, el pasado 8 de febrero de 2023, el espacio ‘Magaly TV La Firme’ compartió el video promocional que demostraba, aparentemente, que Ricardo Mendoza le estaba siendo infiel a su enamorada con una modelo de nacionalidad venezolana, llamada Rosalía Franco.

Según relató Jorge Luna a ‘Confesiones Podcast’, este avance promocional impactó a Ricardo Mendoza, quien no dejaba de preocuparse por las comprometedoras imágenes que aparecerían en la noche, en lugar de concentrarse para su presentación de Hablando Huevadas.

Ricardo Mendoza ampay con Rosalía Franco. (Magaly TV La Firme)

“Recuerdo claramente un show, antes de salir, salió el avance de un ampay. Ricardo estaba con una cara de huevonaz***. Tú no puedes salir a trabajar así, no puedes, lo vas a hacer mal, por eso no vendo canchita en el teatro porque cualquier cosa nos puede distraer para hacer comedia. Si el distraído eres tú, será muy difícil hacer este show”, señaló el humorista.

Jorge Luna agregó que animó a Ricardo Mendoza, recordándole que no había otra cosa que hacer más que esperar que Magaly emitiera el ampay por completo. “Le dije: ‘desahuévate, carajo, ¿qué mierd*** te pasa? Deja ese celular, ya salió pe’, lo ves después’. Y me respondió: ‘Sí, mano, tienes razón’”, sostuvo.

“Le di una cachetada y nos dimos la mano con odio, ‘vamos, conchetum***, qué te vas a poner así, huev***’. Salimos empiladazos”, sentenció el integrante de Hablando Huevadas.

Jorge Luna reveló que Ricardo Mendoza se mostró afectado por su ampay difundido en 'Magaly TV La Firme'.

El ampay de Ricardo Mendoza

El humorista Ricardo Mendoza fue captado recogiendo en su camioneta a una rubia mujer, identificada luego como Rosalia Franco, en un edificio en Surquillo. Después de esto, ambos llegaron a un departamento en Miraflores, que él mismo alquiló previamente, donde pasaron más de 12 horas juntos. Magaly Medina especula que hubo intimidad en dicho encuentro.

Ricardo Mendoza es captado ingresando a edificio de Miraflores al lado de rubia venezolana. | Magaly Tv: La firme.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Mendoza se pronunció antes que se emita por completo su ampay y negó haber cometido infidelidad, pues tenía una relación abierta con Alicia Aparcana.

“Significado de una “relación abierta”. Es una relación no monógama, donde ambas partes ponen a consideración de cada uno tener relaciones fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto jajaja”, escribió en su plataforma.

Ricardo Mendoza negó haber sido infiel a su entonces pareja. Captura/Instagram

¿Qué pasó con Alicia Aparcana y Ricardo Mendoza?

Luego que Magaly Medina difundiera imágenes de Ricardo Mendoza con otra mujer, Alicia Aparcana reconoció que tenía una relación abierta con el comediante. “Innecesario para nosotros dar explicaciones de algo tan íntimo, pero será la primera y última vez”, escribió en sus historias de Instagram.

Unos meses más tarde, Ricardo Mendoza confesó que su historia de amor con Alicia Aparcana había llegado a su fin en marzo de 2023. “Hace aproximadamente 3 meses decidimos separarnos... Somos patazas y los bellos padres de 6 perritos”, reveló en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

Cabe mencionar que, a principios de junio, el humorista fue nuevamente captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ celebrando el cumpleaños de Rosalía Franco, misma mujer con la que fue ampayado. En aquel entonces, se desconocía de su ruptura con Alicia Aparcana, por lo que se ha comenzado a especular que tenía un romance oficial con la venezolana.