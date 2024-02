El podcasts más sonado hoy en Spotify Perú

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público peruano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

3. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo.

4. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

5. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

6. Central

En Radio Ambulante Studios nos obsesionan las grandes historias: desde relatos íntimos y conmovedores, hasta hechos políticos que atraviesan un país, una región, un continente. Pero hay acontecimientos e historias que no pueden contarse en un solo episodio. Por eso, llega Central, el canal de series de Radio Ambulante Studios. Combinamos la experiencia y el potencial narrativo de Radio Ambulante y el filo periodístico y analítico de El hilo, para reconstruir, en esta primera serie, una historia que tiene que ver con todos, la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un joven que irrumpió en un país pequeño y, en poco tiempo, cambió todas las reglas de juego. En toda América Latina, Bukele ha sembrado la interrogante sobre ¿cuál es el punto en que las promesas de la democracia ya no importan? Bukele: el señor de Los sueños’ es una serie documental de seis episodios sobre cómo un publicista se convierte en político y convence a una sociedad de entregarle un poder sin límites. Esta serie fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting, Free Press Unlimited, Artículo 19 México y Centroamérica, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Dejusticia. Además, agradecemos a la FLIP por la asesoría y la revisión legal y a Riesgo Cruzado, por su valioso apoyo en materia de protección y seguridad. Suscríbete a nuestro boletín. Para más contenido, síguenos en Instagram y X. Apoya nuestro periodismo independiente. Dona aquí.

7. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

8. Diálogos en Inglés

El podcast de Amigos Ingleses. Phillip e Isabel, un inglés y una madrileña tienen muchas ganas de enseñarte inglés. Hace años abrieron su canal de YouTube en el que enseñan inglés de la forma más entretenida. Escucha las conversaciones en inglés de Phillip e Isabel de varios temas y aprende de la cultura inglesa, la gente y el idioma de una manera natural e interesante. Escúchanos en el metro, en el coche o en el gimnasio. Aprenderás vocabulario, frases, dichos, gramática y mucho más.

9. 6 Minute English

Learn and practise useful English language for everyday situations with the BBC. Your weekly instruction manual for saying or doing something in English is published every Thursday.

10. La Verdad Sin Filtro

Todo acerca de relaciones amorosas e interpersonales, amor propio, el arte de sanar, psicología, temas espirituales y siempre revelando detalladamente las cosas como son: sin filtro. - Instagram lvsfpod jessicaalorc Tiktok lvsfpod jessicaloorc Twitter jessicaalorc

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Lourdes Balduque)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.